Majitel nového sporťáku se jel projet uprostřed karantény, rád na to vzpomínat nebude před 5 hodinami | Mirek Mazal

Trávit týdny téměř bezvýhradně doma může být na hlavu, a tak se nedivíme, že někoho napadne vyrazit na projížďku autem. Opatrnost je ale na místě, jinak z toho může být ještě větší problém než sama izolace.

Karibským ostrovem Portoriko, který formálně spadá pod území Spojených států amerických, rovněž zmítá koronavirová hrozba. Ta se promítla do vyhlášeného zákazu vycházení, tedy ještě přísnějších restrikcí, než jaké panují u nás. Pohyb osob by tedy měl být omezen na naprosté minimum, pro zapálené motoristy je ale zjevně neustálý pobyt doma k nevydržení, a tak se někteří u nich jali vyvenčit sebe, ale především svůj stroj uzamčený v garáži.

Majitel zbrusu nové Toyoty Supra na to ale rád vzpomínat nebude, neboť svůj sporťák zavěsil na skalku podél silnice města Caguas. Vzhledem k prázdným komunikacím okolo celého ostrova se řidiči zřejmě vymklo z kontroly ovládání sportovního vozu s pohonem zadních kol a projížďka byla slavnostně ukončena pohledem do nebe.

Havarovaná Supra uprostřed liduprázdné křižovatky nebyla k přehlédnutí, díky dodržování karantény ostatními obyvateli se nikomu dalšímu nic nestalo. I řidič vyvázl bez zranění, rebelská projížďka nejhůře dopadla pro auto, které může být od kamenů poškozené ještě více, než je z fotek patrné.

Neznámý narušitel zákazu vycházení je teď terčem kritiky. Omluvou by mu mohlo být jen neodkladné vynucení opuštění domova, nikdo si ale nemyslí, že by jej do ulic dostalo cokoli jiného než nezvladatelná touha si sjet. Chápeme, ale zůstaňte raději doma, než tohle přejde. A pokud už je to opravdu nutné, jezděte opatrně, třebaže poloprázdné silnice svádí k vylomeninám.

Řidič Toyoty Supry během zákazu vycházení vyjel na silnice, vymstilo se mu to více než by ho napadlo

Zdroj: vistecrimports@Instagram

Mirek Mazal