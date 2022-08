Majitel si po čtyřech měsících oprav vyzvedl auto ze servisu, při první pořádné jízdě mu shořelo před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Tohle auto ve své první generaci vylepšilo image výrobce a mělo se o to postarat i v té druhé. Zatím se ale děje pravý opak, v případě tohoto exempláře došlo po sérii problémů na nejhorší. A nejde o jediný případ.

Ještě před několika málo lety byla Toyota považována za výrobce sice spolehlivých, ovšem jinak poněkud nudných vozidel. Tento mýtus nicméně padnul ve chvíli, kdy na svět přišla první generace kupátka GT86. Kombinace pohonu zadních kol a relativně úzkých pneumatik totiž vedla k mnoha rozzářeným tvářím. Není tedy divu, že se Japonci rozhodli kout železo, dokud je žhavé, a postupně představili modely jako Supra, Yaris GR či Corolla GR. Stejně tak se objevila i druhá generace Toyoty GT86, která ale už nese označení GR86.

Právě tento model ovšem začíná značce přidělávat velké množství vrásek. Minulý týden totiž prakticky velká část světových médií informovovala o případu Blakea Alvarada, jemuž byla zamítnuta reklamace zadřeného motoru na základě jedné fotky. Po negativní odezvě pak sice značka svůj názor změnila, ovšem piha na kráse jí zůstala. Horší pro ni ovšem je, že nyní se objevila další. Uživatel Instagramu s přezdívkou JZX_JK totiž uvedl, že jeho kupé shořelo 12 hodin poté, co se vrátilo ze servisu. Tam strávilo čtyři měsíce kvůli jiným opravám a toto byla první pořádná jízda.

Momentálně není známa ani příčina požáru, ani důvod, proč GR86 vůbec musela k technikům zamířit. Zástupce značky nicméně uvedl, že „bychom s Joshem o jeho zkušenosti velmi rádi mluvili. Pokud bude mít chvíli, nechť nám pošle soukromou zprávu“. Na to nicméně majitel opáčil, že starat se má především Toyota, která jej má kontaktovat přímo. „Jinak budete mluvit s mým právníkem. Také jsem vás nahlásil asociaci NHTSA, stejně jako byly na dealerství upozorněny příslušné úřady.“

Josh neboli JZX_JK mimo to uvedl, že ve hře je rovněž žaloba. Ta by nakonec mohla být i kolektivní, neboť s 2,4litrovým atmosférickým motorem je spojena stále častější kritika. Toyota by tak již měla přestat strkat hlavu do písku či odmítat oprávněné reklamace majitelů. Místo toho musí skutečně vyvinout mnohem proaktivnější přístup, jinak se rázem může stát, že její pečlivě budovaná image se zhroutí snadněji než domeček z karet.

U druhé generace japonského kupé došlo na zvětšení objemu ze dvou litrů na 2,4 litru. Stále více se však ukazuje, že značka by udělala lépe, kdyby zůstala u původní jednotky, s touto jsou zjevně vážné problémy. Foto: Toyota

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.