Majiteli Rivianu za jízdy upadl volant z hřídele, nefunkční mu zůstal v rukách před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Snad na každém autě se občas něco pokazí, pokud by se ale některé věci opravdu neměly stávat, pak jsou to poruchy řízení a brzd. Když z nějakého auta „jen tak” za jízdy upadne volant, je to varovné.

Není žádným tajemstvím, že nedostatkem začínajících firem působících v tradičních odvětvích jsou omezené zkušenosti. Pracují v nich sice nezřídka i ostřílení matadoři, jinak jde ale zkrátka o mladý podnik, ve kterém se vše ještě nestihlo patřičně zaběhnout. To je na jedné straně výhoda, neboť firma může být flexibilnější a efektivnější. Na té druhé ale může dělat chyby, které jsou u společností s dekádami zkušeností v oboru skoro nepředstavitelné.

Platí to také o Tesle, která je na jednu stranu nejhodnotnější automobilkou světa, na tu druhou ale soustavně při vývoji a výrobě dělá chyby, které se zajetým značkám prostě nestávají. Rivian by Teslu jistě velmi rád napodobil v to prvním, zatím ho s ní ale spojuje spíš to druhé, tedy selhání v základních ohledech typu kvalita výroby. Bezprostředně se s tím seznámil majitel elektrického SUV R1S, kterému za jízdy doslova upadl upadl volant z hřídele. Prostě mu zůstal v rukou a pozbyl své základní funkce.

Stalo se tak naštěstí v nízké rychlosti a navíc nedaleko od jeho domova, přesto jde o zásadní a varovný problém. Volant je totiž jednou z nejdůležitějších částí každého automobilu, podobně jako brzdy. Pokud vám nefunguje třeba motor nebo převodovka, nanejvýš někam nedojedete, bez řízení či brzd ale můžete skončit tam, kde jste být nechtěli. A v takovém případě může jít o život.

Jde o první případ svého druhu spojený s Rivianem, jakkoli je třeba vzpomenout na akci, s níž automobilka přišla minulý rok. Někteří majitelé si totiž stěžovali, že jejich volant není dokonale sladěn s řízením - mohlo se tedy stát, že zatímco kola vozu směřovala rovně, volant uvnitř byl stočen do strany. A jakkoli šlo spíše o estetickou záležitost, některým to vadilo. Proto měli technici v servisních centrech u takto postižených kusů odmontovat airbag a vše napravit.

Majitel inkriminovaného vozu, jenž na Redditu vystupuje pod přezdívkou Dirtman1016, neupřesnil, zda jeho SUV zmíněnou procedurou prošlo. Pokud však ano, je možné, že došlo při opětovném seskládání volantu dohromady nedošlo na správné upevnění některých šroubů. Rivian ale rovněž může kráčet cestou Tesly, které volanty z aut padají poměrně často. Doufejme, že svým klientům také nezačne namlouvat cosi o tom, že takové selhání je v mezích výrobních tolerancí...

Elektrické SUV R1S aktuálně startuje na 1,8 milionech korun, očekávání spojená s kvalitou jsou tak vysoká. Start-up je ale zatím nezvládá naplnit, volant by takovému autu upadnout za jízdy opravdu neměl. Foto: Rivian

Zdroj: Dirtman1016@Reddit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.