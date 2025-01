Mechanik ukázal, co se stane legendárnímu motoru 2,0 TDI od VW, pokud jednou špatně přeřadíte včera | Petr Prokopec

/ Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Je to jednotka mimořádné míry odolnosti, řada profíků s ní najezdila i přes milion kilometrů bez zásadních oprav. Pokud ale do rovnice přidáte nadšeného řidiče, manuál a jednu školáckou chybu, může být z jednoho milionu také jeden drtivě ničivý moment.

Je otázkou, jak si bude s delším časovým odstupem historii pamatovat dieselové motory Volkswagenu. Pro řadu lidí totiž šlo a nadále jde o ty nejlepší jednotky pod sluncem. Další je ovšem nadosmrti budou mít spojené s podfukem, který na německou automobilku prasknul před deseti lety. Tehdy se totiž ukázalo, že když jsou vozy osazené „tédéíčky“ v laboratořích, produkují nižší emise, než je tomu následně na silnicích. VW je totiž osadil duálními mapami, mezi nimiž dokázalo řízení motoru přepínat.

Právě to vedlo k novodobému honu na čarodejnice, za který jsou do značné míry zodpovědné lobbystické organizace. Těm přitom platila Evropská unie, která po roce 2015 vycítila, že by ve vztahu k automobilkám mohla začít tahat za silnější kus provazu. Začala tedy hrát na elektrickou strunu, s čímž ji VW vydatně pomáhal. Němci se takto chtěli zbavit skvrn na své pověsti a bateriový pohon se zdál být skvělou utěrkou. Že vše dopadá úplně jinak, asi nemusíme opakovat.

Dnes koneckonců nebudeme znovu pitvat toto téma, místo toho se zaměříme na samotný legendární turbodiesel Volkswagenu. Dvoulitrová jednotku z Passatu generace B7 se totiž dostala do rukou mechanika z kanálu I Do Cars na Youtube, který se podíval na její „vnitřnosti“. K tomu tady ani nebylo třeba motor rozmontovat, v bloku totiž zeka nemalá díra. Bližší inspekce pak odhalí ještě další, stejně jako se posléze ukáže také zaseklá kliková hřídel. Ta ovšem vypadá velmi dobře, stejně jako většina interních komponentů.

Z této paseky je zjevné, že někdejší majitel alespoň čas od času preferoval zábavu za volantem před praktičností a nízkou spotřebou. Minimálně jednou pak motor vyhnal do otáček a zapomněl, jak se správně pracuje s šestistupňovým manuálem. Došlo tedy na špatné přeřazení na nižší převodový stupeň, typicky si člověk splete pětku s trojkou, a puštění spojky. To vedlo k přetočení motoru a explozi jednoho z válců, jehož zbytky poškodily i některé další díly. I když byl tedy motor jinak pečlivě udržován, jedna chyba vedla k jeho zničení. Míra devastace je očividně tak velká, že oprava ani nepřichází v úvahu - technicky je samozřejmě možná, byla by ale nepřiměřeně drahá.

Dvoulitrové TDI od VW z aut jako VW Passat B7 lze považovat za skoro nezničitelnou jednotku. Skoro. Nesmí padnout do rukou člověka, který při ručním řazení udělá fatální chybu. Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz

Zdroj: I Do Cars@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.