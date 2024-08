Mechanik ukázal, jak zevnitř vypadá nezničitelný motor Hondy po 400 tisících km. S drobnou investicí si je dá klidně ještě jednou před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Motory z tzv. D Series japonské automobilky jsou vyhlášené svou odolností, kterou tato rozborka jen potvrdila. I ta ale má své slabiny, jež vaší pozornosti též nenecháme uniknout.

Japonec až na konec, říká se. V některých ohledech japonská auta opravdu nepředstavují vrchol vývoje, rozhodně to ale neplatí ve chvíli, kdy přijde řeč na spolehlivost a trvanlivost. V tomto ohledu jsou naopak vozy ze země vycházejícího slunce obvykle na vrcholu rozličných anket a studií. A nejde jen o samotná auta, ale i jejich pohonné jednotky, které vám mohou sloužit pomalu navěky. Jakkoli v takové chvíli pochopitelně vyžadují příkladnou údržbu.

Honda již v roce 1984 přišla se rodinou čtyřválců zvanou D Series, kdy postupně zvedala jejich objem z úvodních 1,2 až na finálních 1,7 litru. Souběžně s tím šplhal i výkon, přičemž vrcholem bylo 140 koní. V případě Civicu sedmé generace, která přišla na trh v roce 2000, pak tato síla měla u kupé a sedanu na starosti necelých 1 100 kilo hmotnosti, načež bylo možné počítat s ucházející dynamikou a rovněž spotřebou.

Klíčová ale byla ona spolehlivost, kterou momentálně na svém novém videu vykreslil mechanik stojící za kanálem I Do Cars na Youtube. Na paškál si totiž vzal právě jednotku D17, která má najeto zhruba 400 tisíc kilometrů. To rozhodně není malá porce, na stavu motoru ale není skoro vůbec poznat. Agregát vypadá neskutečně čistě, a to i zevnitř. Přesto Eric na pár chybiček upozorňuje.

Hlavní problém jednotky D17 tkví v poněkud méně odolném těsnění hlav, než jaké bylo použito třeba u Civicu šesté generace. To se u tohoto konkrétního agregátu časem začalo trhat, načež motor pálil i chladicí kapalinu. Bohužel to na sobě díky své odolnosti dlouho nedával znát, daná chyba tak vždy byla objevena až po najetí tisíců kilometrů, kdy již hrozilo přehřátí jednotky.

Majitel motoru ale měl štěstí a svou jedna-sedmu neodpálil - v podstatě u ní jen stačilo vyměnit hlavu a těsnění a mohl jezdit dále. Jenže s ohledem na zmiňovaný nájezd se rozhodl pro nový agregát. Ten starý ale při minimální investici skutečně může sloužit dál, což je pro nejen pro majitele Civicu, ale i Hondy FR-V, kde byl taktéž použit, jistě dobrá zpráva. Je to opravdu skoro nezničitelný držák.

Jednotky D17 se v Evropě montovaly do Civicu sedmé generace, stejně jako do FR-V. Produkovat pak mohly až 140 koní, jejich nejsilnější stránkou je ale ohromná spolehlivost. Foto: Honda

Zdroj: I Do Cars@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.