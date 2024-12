Mercedes si patentoval nové jméno modelu, které už ale pár dnů zdobí čínskou napodobeninu jeho vlastního auta před 7 hodinami | Petr Prokopec

Možná je to náhoda, možná jde o úmysl, na každý pád to působí poněkud zoufale. A zas jednou to připomíná, jak moc dnes Němci tahají v automobilovém světě za kratší kus provazu.

Také pro Mercedes je Čína mimořádně důležitým trhem, kde prodává zhruba třetinu všech aut. O to víc třícípou hvězdu bolí, že v letošním třetím kvartálu vykázala 13procentní pokles prodejů o 51 procent nižší zisk. Rozhodně by tedy měla bít na poplach a začít se zabývat vozy, po kterých klientela skutečně touží. Třeba chystané nové CLA, které bude buď marné (spalovací verze s čínským motorem) nebo ještě marnější (ryze elektrický pohon) mezi ně ale patřit asi nebude.

Němci se navíc v těchto dnech dočkali nové konkurence, neboť čínský technologický gigant Huawei stvořil svou další automobilovou značku Maextro a rovnou přišel i s její prvotinou. Ta dostala název S800 a nejen jím naznačuje, že hodlá zatopit rovnou i Mercedesu a Maybachu. Právě ono označení ale může brzy vést k dalším nepříjemnostem německé automobilky v Říší středu. Jak totiž zjistili lidé z Car Moses, třícípá hvězda si u evropského úřadu pro ochranu duševního vlastnictví zaregistrovala vyjma názvů S700 a S900 také označení S800.

Žádost o ochrannou známku na tato jména pochopitelně nemusí znamenat, že by pod daným označením Němci skutečně chtěli něco představit. Místo toho může jít z jejich strany pouze o snahu zabránit čínskému Maextru v expanzi do Evropy. A pokud by již na něco takového došlo, musel by u toho být jiný název. Koneckonců lze s Mercedesem souhlasit, že označení S800 logicky svádí k úvahám o třícípé hvězdě, nikoli o nové značce z Číny, která tu ostatně za pár let také nemusí být.

Na druhou stranu je ale rovněž možné, že hlavně pod logem Maybachu chtějí Němci představit své novinky, které kupříkladu stávající dvanáctiválcový motor spojí s hybridní technikou. Tak snáze obstojí před stále přísnějšími mechanismy EU, zároveň ale dojde ke zvýšení výkonu nad současných 630 koní. A protože toto stádo je momentálně spojeno s názvem S680, vyžaduje jakýkoli další posun nové označení.

Pokud se tak ovšem stane, nebude to pouze Maextro, kdo bude muset na některých trzích přistoupit ke změně názvu. Jakkoli nevíme, zda Číňané mají označení S800 taktéž zaregistrované na patentovém úřadu, místní soudy budou v případném sporu vždy hrát ve prospěch domácích. V rámci Říše středu tak třícípá hvězda bude muset přistoupit k ústupkům, jinak může mít sama problémy. Bude tedy zajímavé sledovat, co za žádostí Němců o registraci stojí. Sluší se ale dodat, že podána byla 26. listopadu letošního roku, tedy již v době, kdy se o Maextru S800 vědělo.

Prozatímním vrcholem Němců jsou názvy S580 a S680, které jsou používány u Mercedesu-Maybach tříd S. Jak se ale zdá, automobilka nejspíše do budoucna zamíří směrem vzhůru. To ale může způsobit automobilce další potíže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Car Moses

Petr Prokopec

