Motor nejnovějšího sporťáku slavného konstruktéra Formule 1 se ukázal v akci. Zní jako skutečné F1, ale ne ty dnešní

V době, kdy turbo-hybridní monoposty připomínají spíše splašené vysavače, je projev tohoto motoru doslova zjevením. Vrací nás do doby, kdy se po závodních tratích proháněly atmosférické osmi-, deseti- a dvanáctiválce.

Na představení duchovního nástupce McLarenu F1 došlo již v roce 2020. Geniální konstruktér Gordon Murray ovšem nezůstal jen u civilní verze modelu T.50, pár měsíců po debutu proto přišel také s okruhovým provedením stejného vozu. To skládá poctu zesnulému Niki Laudovi, přičemž pořídit si jej mohlo pouze pětadvacet lidí. Zájem by nicméně byl stoprocentně vyšší, a to i přes cenu startující na 3,1 milionech liber (cca 92 mil. Kč). Murray se totiž u okruhové varianty vrátil ke svým kořenům a v podstatě stvořil novodobou Formuli 1, jen kapotovanou.

Je to jistě odvážné tvrzení, rozhodně však není přestřelené. Stačí si jen poslechnout zvuk dvanáctiválcového motoru, který provedení T.50s bude pohánět, a rázem budete téhož názoru. Jednotka laděná Cosworthem totiž při simulaci ječí takovým způsobem, až člověka mrazí na zádech a vstávají mu chloupky za krkem. V éře elektrických, hybridních či přeplňovaných sporťáků je taková atmosférická árie neskutečně vzácná, i proto Murray již vyprodal veškerou produkci, a to i u dalších modelů T.33 a T.33 Spider.

Dvanáctiválec přitom není jen zvučný, ale také patřičně výkonný. Ze čtyřlitrového objemu totiž doluje 772 koní v neskutečných 11 500 otáčkách, v případě točivého momentu lze počítat s 497 Nm při 8 000 ot./min. To pak sice nejsou na dnešní dobu ohromující hodnoty, nicméně provedení T.50s má vážit méně než 900 kilogramů. Poměr výkonu a hmotnosti tedy bude neskutečný, zvláště pokud do dané rovnice přihodíme ještě 48voltový generátor roztáčející mohutný ventilátor na zádi, jenž krátkodobě přihazuje zhruba 30 koní.

Vyššího výkonu, než jakým disponuje standardní T.50 (670 koní), přitom bylo dosaženo třeba navýšením kompresního poměru, přepracováním hlav válců či příchodem upravené klikovky. Dále dorazilo vylepšené sání a zejména dvanáct klapek regulujících množství přiváděného vzduchu oproti čtyřem civilní varianty. Vůz tak evidentně nebude jako F1 pouze znít, ale rovněž i reagovat. Jsme tedy zvědavi, jakých časů na okruzích v rukou testovacího jezdce Daria Franchittiho dosáhne.

