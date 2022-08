Muž se vydal vypálit dealerství aut proto, že mu firma před 36 let prodala šmejd, dodnes se s tím nesmířil před 4 hodinami | Petr Prokopec

Celkem chápeme, je-li někdo naštvaný, když mu firma prodá problematické auto a odmítá se k věci postavit čelem. Ovšem aby kvůli tomu v někom zůstalo i po 36 letech tolik zášti, aby se za to začal takto mstít? To se opravdu nevidí.

Znáte přísloví „láska až za hrob“? V případě devětasedmdesátiletého Deweyho Fredricka by spíše mělo být změněno na „nenávist až za hrob“. Tento Američan totiž na konci července navštívil se svým Chevroletem S10 z roku 2002 hned dvě dealerství společnosti O'Daniel Automotive Group, důvodem však nebyla snaha koupit jiný vůz nebo prodat pick-up za nejvyšší možnou cenu. Místo toho se Fredrick hodlal opravdu neobvyklým způsobem pomstít za 36 let starou křivdu.

Muž totiž tvrdí, že v roce 1986 si u tohoto prodejce koupil Jeep. Ten však měl mít špatný motor, což společnost O'Daniel Automotive Group „odmítala dát do pořádku“. Fredrick proto se svým pick-upem zajel k vystavenému Jeepu Compass, u kterého otevřel palivovou nádrž a dovnitř zastrčil světlici. Ojeté SUV pochopitelně ohni podlehlo, plameny se nicméně rozšířily rovněž na vedle stojící Jeep Cherokee z roku 2020 a GMC Acadia z roku 2013.

Tím ovšem Fredrick se svou pomstou nebyl hotov. Zamířil do dalšího dealerství téže společnost, kde pro změnu vyřízl díru do střechy Pontiacu Solstice. Také v jeho případě hodil dovnitř světlici, což vedlo ke zničení vozu. Plameny sice již nepřeskočily na další auta, i tak ovšem Fredrickovo jednání vyústilo v celkovou škodu dosahující takřka 85 tisíc dolarů (přes 2 miliony Kč).

Fredrick byl i díky záznamům z průmyslových kamer rychle vypátrán a obviněn ze žhářství, pročež čelí osmi až 48 letům za mřížemi. S ohledem na jeho věk se nicméně nedá předpokládat, že by se konce trestu dožil i v kratším případě. Zatím byl propuštěn byl na kauci, a na další postup úřadů tedy čeká na svobodě. Není to přitom poprvé, co se snažil pomstít.

Naštvaný muž se totiž přiznal, že již v 80. letech zkoušel vozům poškozené společnosti zalepovat dveře lepidlem. Při výslechu pak uvedl, že je velmi smutný, že nemohl požár sledovat. Když mu pak vyšetřovatelé ukázali záznam, uvedl: „Ten krám se pěkně seškvařil, že?“ Kromě toho jej rozesmálo, že dealerství z jeho skutků není nadšené. Zvláštní charakter...

Víme, že dealeři či automobilky nezřídka nejednají se zákazníky tak, jak by se slušelo. Dokáže to naštvat, ovšem aby v někom zůstala zášť i 36 let po pořízení problematického vozu?

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec

