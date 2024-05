Muž ukázal, jak samořídicí taxíky Googlu ošálí tričko s nápisem Stop, tohle má být ta brzká budoucnost? před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Waymo

Některé firmy - a mateřská společnost Googlu patří mezi ně - se tváří, že jsme krůček od chvíle, kdy svět zaplaví robotické taxíky. Dokud nerozeznají ani značku od trička, je to naprosto utopické.

Před pár dny jsem testoval Mazdu MX-30 eSkyActiv-R. Tedy elektromobil, který se dočkal rovněž Wankelu, který prodlužuje jeho dojezd. Zda stojí za zvážení, zjistíte v chystaném čísle tištěného Autofora, pro potřeby dnešního článku nicméně musím „vypíchnout“ jeden moment, kdy se blankytně modrá obloha zatáhla a spustil se déšť. Nešlo o žádnou větší průtrž, i těch pár kapek nicméně stačilo k tomu, aby se na palubním displeji objevila hláška o dočasné deaktivaci bezpečnostních a asistenčních systémů.

Protože většinu z nich vypínám ihned poté, co do auta nastoupím, na jízdě mě to nikterak neomezilo. Znovu jsem si nicméně vzpomněl na to, kterak dobře s kolegy děláme, když v rámci crash testů Euro NCAP čteme ve výsledném hodnocení mezi řádky. V potaz totiž nebereme až tak počet hvězd, které bruselská organizace uděluje, nýbrž dosažená procenta v jednotlivých kategoriích. Bezpečnostní a asistenční systémy totiž v nemalé míře výsledky ovlivňují, tím ale uživatele v podstatě uvádí v omyl.

Pokud stačí pár kapek pro deaktivaci elektronických pomocníků, pak je rozhodně nelze spojovat s takovým vlivem, jako tomu u crash testů Euro NCAP je. Jenže svět dnes funguje spíše na papíře než v realitě. Na to ostatně v únoru poukázal Jason Carr, který na na Instagramu ukázal, jak snadné je ošálit auta firmy Waymo, tedy samořídicí taxíky Alphabetu, mateřské firmy Googlu. Stačilo mu totiž, aby si na sebe oblékl triko s vytištěnou dopravní značkou „Stop“ a rázem mu auta stavěla prakticky u nohou.

Nicméně Carr na robotické taxíky vyskakoval z řady podélně parkujících aut, někteří lidé tak spíše nabyli přesvědčení, že autonomní systém funguje na jedničku, neboť reaguje na překážku v provozu. A proto se influencer rozhodl, že test zopakuje jen s tím rozdílem, že tentokrát stál na chodníku. Nicméně i přesto si jej umělá inteligence spletla s dopravním značením. Tomuhle chce někdo svěřit svůj život? Tohle si někdo dovolí testovat na veřejných komunikacích v plném provozu? Chtěli bychom vidět, co by policie řekla na lidského řidiče, který nerozezná člověka od značky...

Pokud má stále někdo pocit, že plná autonomie je za rohem, pusťte si video níže. Možná za pár dekád, možná... Foto: Jaguar

Zdroj: Jason Carr@Instagram

