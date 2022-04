Na nový vrcholný Mercedesu třídy C při ostrých testech je smutný pohled, za víc nabídne míň před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nejsou zase tak dávno doby, kdy bylo na podobná auta při vývoji radost pohledět. Teď nadšení střídají rozpaky - místo výjimečného osmiválcového motoru dostane i vrcholné Céčko čtyřválec, bude těžší a dražší. A zní přesně tak „zajímavě”, jak technická změna naznačuje.

Před několika málo dny Mercedes odhalil novou třídu C upravenou sportovní divizí v Affalterbachu. Nešlo nicméně o vrcholné provedení C63, nýbrž o níže postavenou variantu C43. Co však oba tyto deriváty spojuje se zbytkem nabídky, to jsou pohonné jednotky. Na návrat osmiválců či šestiválců můžeme rovnou zapomenout, místo nich dostávají slovo nanejvýš přeplňované dvoulitrové čtyřválce, které doplňuje plug-in hybridní či mild-hybridní technika.

Na první pohled se může zdát, že obě novinky na této rošádě jen vydělají. Kde totiž šestiválcové C43 disponovalo 390 koňmi, tam jich čtyřválcové dává 408. Ještě výraznější je ale posun u varianty C63, neboť ta se s osmiválcem vyšplhala na 510 koní. U novinky by nicméně čtyřválec měl nabídnout 450 koní, ke kterým se přidá ještě 200 koní produkovaných elektromotorem. Rázem zde tak máme výkon supersportů.

Jak jsme nicméně poukázali již v případě C43, ve srovnání s minulostí nedošlo jen na zvýšení výkonu, ale také hmotnosti. Stovku tak novinka zvládne za 4,6 sekundy, což je o čtyři desetiny horší výsledek než u šestiválcového modelu. Tleskat tak lze stěží, přičemž podobně na tom zjevně bude i varianta C63. Ta byla totiž aktuálně nachytána na Ringu a v jeho okolí, kde sice působila poněkud smutným dojmem. Rychlá bude, ale zběsilá ani trochu, pokud tedy práci s vysavačem nepovažujete za emoce povznášející činnost.

Je přitom jasné, že s elektrifikací nemalým způsobem vzroste cena. Ostatně minulé C43 se prodávalo od 1 583 890 Kč, za což dnes pořídíte pouze variantu C300e 4Matic. Zájemci o verzi C63 tak budou muset stoprocentně počítat se sumou výrazně překračující dvoumilionovou metu. Za to pak po stránce dynamické dostanou horší vůz, než jakým byl předchozí osmiválec. Tomu se říká evoluce pod úřední taktovkou, Mercedes se jí ale dávno nejen nebrání, sám dnes dělá i víc než musí.

Chystaný Mercedes-AMG C63 se od již odhalené verze C43 příliš nebude lišit, pod kapotou bude totiž taktéž užívat dvoulitrový čtyřválec, jen doplněný plug-in hybridním a nikoliv mild-hybridním ústrojím. Jak to všechno vypadá a zní v akci, můžete vidět níže. Foto: Mercedes-Benz

