Nové Lambo se poprvé před kamerou prohnalo po okruhu. Místo řevu motoru jízdu definuje smutný šepot vysoké hmotnosti před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Lamborghini v novým Temerariem přešlo z atmosférického motoru V10 na jednotku V8 s turby a je to jistě zajímavé dílo. Ale zvuk prostě nemá. To by možná šlo přežít, ale proč musí být tohle auto hybrid, se kterým přišla nepřehlédnutelná nadváha?

Před sedmnácti lety jsem byl jedním z novinářů, které Lamborghini pozvalo na okruh Sachsenring. Tam jsem si mohl vyzkoušet nejen desetiválcové Gallardo, nýbrž i tehdy čerstvě odhalené provedení Superleggera, které dostalo do vínku o 100 kilogramů nižší hmotnost a o 10 koní vyšší výkon. Kromě toho se ovšem novinka dočkala také jiného výfuku, který byl natolik hlučný, že nás zástupci automobilky požádali, abychom na některých místech sundali nohu z plynu. Pokud bychom tak neučinili, vůz by překročil místní hlukové limity a provozovateli Sachsenringu by hrozily tučné pokuty.

Takřka stoletá trať za svou historii zlákala mimo jiné šampionát DTM. Spojena tedy byla se skutečnými závodními speciály, ovšem Gallardo Superleggera bylo příliš hlučné i ve srovnání s nimi. Za vším stál jeho pětilitrový desetiválec, jehož objem po roce 2008, kdy došlo na facelift, narostl na 5,2 litru. S touto pohonnou jednotkou pak následně zamířil do produkce také Huracán, jenž nicméně letos musel předat žezlo modelu Temerario. S ním ale přišla zásadní změna, neboť Italové se pod nadvládou koncernu Volkswagen rozhodli pro downsizing a hybridizaci.

Menší Lambo tak nyní pohání přeplňovaný osmiválec, který je možné vytočit až do 10 tisíc otáček za minutu. Něco takového je nadmíru působivé, dokonce ještě víc než výkon 800 koní. Na první dobrou se tak může stát, že veškeré obavy spojené s downsizingem jsou v případě Italů zbytečné. Jenže i když má Temerario rovněž také plochou hřídel, která třeba americké Corvette umožňuje opravdu hodně zvučný projev, u Lamborghini již pohonná jednotka ani výfuk zdaleka nehlásají, že se blíží něco výjimečného.

Neznamená to samozřejmě, že by Temerario nikdo nechtěl - podobná auta se dnes prodávají pomalu sama a Lambo to ví. Lidé zkrátka začali počítat s možností, že jednoho dne budete moci sáhnout už jen po bateriovém pohonu, který v zákaznících superaut touhu nevzbuzuje, ostatně vedle něj ještě budeme vděčni za zvuk přeplňovaného osmiválce. Ten sice žádné hlukové normy nepřekročí, ovšem stále je alespoň nějakým způsobem autentický. A věrně tak doprovází vaše zrychlení, které díky tomu pocitově působí velmi intenzivně.

Motor by tak i nás ještě prošel jako „umění možného”, ale proč musí být ke všemu ještě hybridní? Právě kvůli tomu váží Temerario asi 1,8 tuny, i když jeho baterie pracují s kapacitou 3,8 kWh. Jenže tu máme tři elektromotory, chladicí okruhy a další balast. Bez něj by nové Lambo jistě vážilo o stovky kilo méně a troufneme si tvrdit, že by nakonec bylo ještě rychlejší než jen se spalovacím motorem v útrobách. Přesto i takto úzkoprofilová automobilka vyšla raději vstříc regulacím a hře na snižování emisí CO2 (v případě sotvakdy ježděného supersportu pro pár vyvolených naprosto nepodstatná věc), než aby dala přednost technické racionalitě a preferencím klientů. Že je auto těžké, je z videa smutně patrné, některé projevy setrvačnosti prostě neskryje ani ten nejlepší podvozek.

Že se Lambo mohlo snažit víc, si můžeme ukázat i v momentě, kdy se ze Sant'Agaty Bolognese přesuneme do novozélandského Mount Lyford. Tam sídlí společnost Rodin Cars, která se rovněž zabývá desetiválcovými supersporty. Ty sice nejsou tak známé jako italští soupeři, nicméně výkonem i řevem je dokážou překonat. Pokud se totiž zeptáte zakladatele firmy Davida Dickera na atmosférické provedení, nabídne vám 720 koní. Pokud ale dojde i na přeplňování, je z toho více než 1 000 koní.

Za vším stojí čtyřlitrový agregát, který se mimo jiné dočkal suchého mazání a v nepřeplňované formě točí 12 000 ot./min. Lambo tak tahá za kratší kus provazu, navíc přišlo o svou výjimečnost - desetiválce totiž používá málokdo, Italové tak mohli vyčnívat z davu jako nikdo jiný. A to si nechali ujít i s možností nabídnout snadno tisícikoňový nehybridní, podstatně lehčí sporťák. Teď je to pochopitelně mrzet nemusí, jenže za čas mohou zaplakat. Stejně jako ostatně já už můžu jen nostalgicky vzpomínat na neskutečný desetiválcový řev.

Temerario samozřejmě není nezajímavé auto, jako pravověrné Lambo nám ale nepřijde. Jeho design je poněkud mdlý, projev motoru též a při řádění auta po Nordschleife vyniká leda zjevně vysoká hmotnost. Foto: Lamborghini

Zdroj: CarSpyMedia@YouTube, Rodin Cars, Lamborghini

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.