Nejsilnější diesel v osobním autě v historii lidstva ukázal, co 10 let po svém konci dokáže na Autobahnu

Může se zdát, že automobilový svět kráčí stále vpřed a včerejší hrdinové jsou zítřejší poražení. Jenže tak jednoduché to není, v případě dieselů dodnes nevzniklo nic, co by překonalo extrémní stroj Audi, jehož éra skončila už v roce 2012.

Konec předminulé dekády byl jedním z vrcholů zřejmě doznívající automobilové éry. Downsizing nehrál roli, koncernu VW vládl Ferdinand Piëch a nikdo ještě pořádně netušil, co jednoho dne budou znamenat SUV. VW Golf tehdy mohl mít šest válců, BMW M3 se prodávalo s motorem 4,0 V8 a myšlence sportovně-užitkového Ferrari s přeplňovaným motorem se v Maranellu leda smáli. Jak moc se toho za jedinou dekádu změnilo...

Všechny výše zmíněné ingredience pak měly vliv i na to, že koncern VW přišel s něčím takovým, jako je produkční motor 6,0 V12 TDI. Tato tři písmenka byla pro Němce zdrojem pýchy, tímto strojem chtěli ukázat svou nadvládu. Ačkoli na přetřes přišly i jiné možné aplikace, nacpali jej nakonec jen do modelu Q7, neboť tehdy ještě nikdo pořádně nevěděl, po čem zákazníci SUV touží. V12 TDI se zdál být lékem na vše - byl tichý, kultivovaný, výkonný, relativně úsporný a jako každý dvanáctiválec patřičně výjimečný.

Dnes nepředstavitelná věc generovala až 500 koní výkonu 1 000 Nm a je stále nejsilnějším motorem TDI historie i nejsilnějším sérovým dieselem, který se kdy objevil v osobním autě. Vůz se vyráběl mezi léty 2009 a 2012 a jeho ideovým nástupcem se stal model SQ7 TDI. Na V12 a 500 koní ale mohl zapomenout a jeho 4,0 V8 TDI s 435 koňmi a 900 Nm už mezitím stihla též spadnout do propadliště dějin.

Primát Q7 V12 TDI vzhledem k dobovým náladám už těžko někdo někdy vezme, a tak se můžeme díky videu níže už jen pokochat, co bylo také možné naposledy před 10 léty, kdy tento model končil ve výrobě. Zrychlení ze 100 na 200 km/h okolo 15 sekund s a maximálka tachometrových 277 km/h, to jsou skutečně vynikající hodnoty i na dnešní dobu, navíc dosahované nenuceně za relativně noblesního zvukového projevu. Podívejte se ale sami, co tohle auto i dnes dovede, konkurenci mezi aktuálními naftovými modely by nejspíše hledalo marně.

Tohle auto vypadá jako kus historie, ve skutečnosti je to ale stále největší dieselová mašina mezi osobními auty všech dob. I 10 let po svém konci se na německé dálnici projevuje velmi přesvědčivě. Ilustrační foto: Audi

