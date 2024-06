Nepochopitelně těžký Mercedes-AMG GT ve sprintech spráskali jako psa, nestačil ani 9 let starému Audi bez turba s pohonem 4x2 před 11 hodinami | Petr Miler

Tohle je obrovská ostuda, skoro se chceme ptát, zda předchozí generace toho samého auta není rychlejší. Co ale Mercedes mohl čekat, když i ze sportovního kupé udělal víc jak dvoutunové auto?

Mercedes loni odhalil novou generaci sportovního AMG GT a my jsme nestačili valit oči. Auto, které kdysi zazářilo i v našem testu a neměli jsme problém jej navzdory mnoha řidičsky nepřesvědčivým zkušenostem s jinými špičkovými AMG označit za konečně zajímavý stroj i pro nadšence, se stal tak těžkým, že bylo těžké brát ho vážně už proto. Základní provedení s hmotností 1 970 kg podle měřítek EU znamená, že se konkrétní specifikace s řidičem na palubě a plnou nádrží snadno dostanou s hmotností na metu okolo 2,1 tuny, což je jedním slovem katastrofa.

A není to jen papírová katastrofa, jak před pár dny dokázal jeden britský novinář, Harry Metcalfe, který auto neprozřetelně zvážil. Přesto může být ještě hůř, a to se všemi negativními projevy, které má vysoká hmotnost na svědomí. Jiný britský kolega, Mat Watson z Carwow, totiž poslal právě AMG GT v osmiválcovém provedení 63 do svého tradičního srovnání dynamiky na letišti s Porsche 911 Turbo S a Audi R8 GT. A znovu se děly věci.

Že v klání zvítězilo Porsche, ani nepřekvapí, 650koňová německá střela s nízkou dráhou letu je zejména v kratších sprintech k neporažení, s Audi by si ale AMG GT mělo poradit levou zadní. Má motor 4,0 V8 biturbo, má 585 koní a 800 Nm, má pohon 4x4. Vedle toho je R8 s atmosféricky plněným desetiválcem posílajícím sice až 620 koní, ale také jen 565 Nm pouze na zadní kola chudým příbuzným. Navíc je tu obrovský generační rozptyl - R8 je auto z roku 2015, nové AMG GT je loňská novinka. A za takovou dobu se odehrála spousta vývoje, která automobilky naučila zacházet s výkonem efektivněji.

AMG by GT tedy R8 mělo rozmáznout jako dotěrný hmyz, to by ale nesmělo vážit - držte se - 2 130 kg. 2,13 tuny v jednoúčelovém kupé 2+2, to je absurdní číslo. R8 přitom není žádná lehká váha, 1 570 kg bylo na supersport před 9 léty hodně, dnes je to o 560 kg, pět set šedesát kilo, přes půl tuny míň než u AMG. S takovým autem by se Mercedes měl jít bodnout a po srovnání Carwow skutečně může. Jak už padlo, vyhrálo Porsche, Audi ovšem navzdory logicky mizerným pevným startům - tohle není verze na sprinty - přepochodovalo Mercedes ve všech dynamických disciplínách, zejména sprinty s pružným startem jsou pro třícípou hvězdu zdrcující.

„Mercedes, tear down the weight!” chce se nám zvolat po vzoru Ronalda Reagana. Tohle je vážně otylý, navíc předražený (v Česku od 4 939 220 Kč) a podle nás neprodejný nesmysl, podívejte se na to sami.

Tohle není sporťák, to je velryba na kolech. Podle toho také funguje, však posuďte sami. Foto: Mercedes-Benz

