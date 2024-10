Neuvěřitelně drzí zloději ukradli majiteli auto během tankování, jeho reakce shrnuje vše dnes | Petr Miler

/ Foto: Kia

Drzost zlodějů při snaze ukradnout něčí auto asi nemůže zajít dál než sem. Protagonisté filmu 60 sekund by se měli učit, protože tady se zdá být i 20 sekund věčnost. A majitel zjevně absolutně nechápal, co se děje, jestli se mu to celé jen nezdá.

Dokud na světě bude co a komu ukrást, bude se krást, je to bohužel neodmyslitelná součást existence jakékoli společnosti už odnepaměti. Pro nás jako pro automobilové nadšence je tato sféra lidské aktivity obzvlášť tíživá, neboť zrovna auta jsou na jedné straně věci, které jsou podstatnou součástí našich životů, ke kterým si vytváříme jistý vztah. A na té druhé jsou jsou cenným a velmi snadno přemístitelným objektem (co jiného z toho, co se dá ukrást, vás současně i s lupem rychle přesune na jiné místo? Moc toho není...), takže zloděje logicky lákají.

Auta se tak kradou pořád a pořád hodně, navíc v reakci na každou snahu krádežím zabránit přichází nové nápady lapků, jak se něčeho zmocnit. Ti jsou navíc stále drzejší a dnes kradou auta i tak, jak by s vás včera ani nenapadlo. A případ zachycený palubní kamerou umístěnou ve stojícím autě na čerpací stanici na videu níže je toho velmi výmluvným důkazem.

Odehrál se v americkém St. Louis, kde si majitel zajel k čerpací stanici natankovat sportovní Kiu Stinger. Obvyklá věc, rutina, prostě přijedete k benzince, vystoupíte, v tomto případě hned u stojanu zařídíte vše nezbytné, dotankujete a během dvou tří minut jedete dál. Pro majitele elektromobilů sci-fi, ale to dnes nechme být, ve světě spalovacích aut standardní proces, během kterého se nevzdálíte od auta na víc než pár metrů. Pokud tedy máte ve zvyku odkládat si klíče od auta třeba někam do přihrádky ve středovém tunelu, ani je nebudete brát s sebou, však budete pořád u vozu - je to jako skočit si během jízdy pro něco do kufru.

Jak je ale vidno, i to může být chyba. Tím nechceme dělat z oběti viníka, ostatně kdo by čekal, že tak malý časový a „fyzický” prostor bude stačit k tomu, aby vám někdo vůz ukradl? Majitel se bohužel pro něj chvíli zamotal do procesu placení předem přímo u stojanu, čehož využili jacísi zlí výrostci, kteří k jeho autu přijeli v černém SUV od BMW, jeden z nich se vkradl (zde doslova) do vozu a během nějakých 13 sekund byl pryč. A to i když do auta nasedl ze strany spolujezdce, byl to skutečně bleskový proces.

Reakce majitele je neuvěřitelně výmluvná. Ten se jen ohlédne, ani nerozhazuje rukama, ani jinak zuřivě negestikuluje, za autem ani neběží, nikoho nevolá... Jen kouká a nechápe - jako by měl pocit, že se mu to snad celé jen zdá, že si někdo spletl auto, že se to buď nestalo nebo to nebyl záměr. Jenže se to stalo a záměr to byl - Stinger je fuč a policie doteď pachatele nenašla.

Nebohá Kia Stinger se stala obětí vskutku drzé akce zlodějů, podívejte se na sami níže. Foto: Kia

Zdroj: Minerva129@Reddit

Petr Miler

