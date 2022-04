Nic netušícího řidiče Toyoty zasáhla za jízdy hned dvě kola upadlá z jiného vozu blížícího se po hlavní před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Vypadá to skoro jako jako cílený útok nebo jako záběry ze starých videoher, ve kterých předměty střílenými z velké dálky musíte zasahovat nahodile se pohybující objekty na druhé straně obrazovky. Jenže je to ryzí realita, hloupá a smutná náhoda.

Co se také může stát na silnici? Absolutně cokoli. I věci, které vymýšlejí hollywoodští scénáristé, mohou působit věrohodně vedle šíleností, jež přinese sám život. Říkáme to pravidelně s cílem přimět každého řidiče k obezřetnosti, neboť čekat je třeba i nečekané. Je ovšem otázkou, co se dalo reálně udělat lépe v situaci zachycené na videu níže, neboť je skoro absurdně komická. Kdyby tu tedy snadno nemohlo jít o zdraví či život.

Záběry z kamery sledující dění na světelné křižovatce ukazují nejprve blíže neidentifikovatelné SUV, kterak se blíží po hlavní. Nejede pomalu, ale to tu není podstatné. Zničehonic vozu bez zjevné příčiny upadne zadní kolo - jestli dříve nebo v ten moment vjel do nějakého výmolu či kolo bylo špatně připevněno, nevíme, záběry nejsou dostatečně kvalitní. Na každý pád tato nepříjemnost dostala vůz do rotace, při níž mu upadne další kolo.

To je obecně nepříjemné jak pro posádku dotčeného vozu, tak pro kohokoli v okolí, neboť disk s pneumatikou dnes mohou mít snadno přes 20 kilogramů. A když se taková věc dále kutálí stovkou, snadno může i zabíjet. Na to tu naštěstí nedošlo, kola ale přece jen našla svůj cíl. Obě. Stejný.

Jakkoli to zní bizarně, přesně k tomu došlo. Z vedlejší totiž na hlavní vyjížděl nic netušící řidič Toyoty Camry, který jel legálně na červenou - při odbočování vpravo se to v některých zemích může. Kol si zřejmě nevšiml, když jej ale jedno zasáhlo do levé zadní části vozu, akceleroval buď podvědomě, nebo ve snaze vyhnout se nárazu toho dalšího. Ale udělal to tak, že jej i to trefilo o zlomek sekundy později pro změnu do levé přední části vozu. Ještěže tak, dostat rány na dveře či boční okna, mohlo jít o víc, takto půjde nanejvýš o totální škodu.

Jistě, smůla pro onu Toyotu, ale tohle mohlo vážně skončit hůř. Jak tomu reálně zabránit, nevíme, řidič by si musel kol všimnout dřív a z místa odpálit rychleji, je ale nakonec otázkou, zda tento výsledek nebyl dobrý. Kdo ví, kam by se kola dokutálela - posádka auta se před nimi přece jen „ubrání” snáze, takový chodec nebo cyklista by byli mnohem zranitelnější.

Podobná Toyota Camry zafungovala jako terč pro dvojitou ránu kutálejících se kol upadnuvších z vozu chvíli před tím, jak můžete vidět níže. To byste nevymysleli, na silnici je třeba skutečně čekat absolutně cokoli. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Digital_Rooftop@Reddit

Petr Miler

