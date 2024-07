Nové BMW M5 je tak těžké, že to ani nejde nevidět, mohutně to dalo znát při svém prvním ostrém vystoupení před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

BMW se v posledních letech terčem kritiky stávalo pravidelně, lidé ale měli obvykle výtky k designu, které relativně rychle utichly. Ani nová M5 není krasavec, její hlavní problém je ale jinde. A kritika neustává, právě naopak.

BMW si může říkat, co chce, a svádět nepochopitelnou hmotnost a vyloženě tupý projev vozu na cokoli, těžko tím ale popře, že při vývoji nové M5 katastrofálně selhalo a stvořilo přesně takový nesmysl, jakého jsme se báli. Že auta v posledních letech znovu nabírají na váze, jsme neradi akceptovali jako fakt, ale aby vůz tohoto typu přibral mezigeneračně skoro půl tuny hmotnosti a stal se těžším než obří luxusní SUV a současně byl pomalejší a dražší než jeho předchůdce? To se prostě přijmout nedá.

Lidé našeho ražení se na všem snaží najít to lepší, a tak se nové M5 znovu a znovu pokoušíme dát šanci, aby se ukázala v pozitivnějším světle. Jenže ono se to nedaří. Dalším hřebíčkem do rakve atraktivity em-pětky generace G90 se stalo její první ostré vystoupení na Festivalu rychlosti v Goodwoodu, který si s Festivalem obezity zjevně nespletl jen Mercedes. Protože to, co tam M5 předvedla, je znovu velmi, velmi rozpačité.

Sami si pusťte přiložené video a s trochou zkušeností s řízením výkonných aut různého typu nepochybně uvidíte, jak zoufale vůz bojuje se svou nadváhou. Automobilka naštěstí měla soudnost, a tak na akci přivezla černo-černý vůz, který nedává znát některé kontroverzní designové detaily a auto opticky zmenšuje, jakmile se ale rozjede, veškerá snaha maskovat realitu jde stranou.

Nová M5 vypadá jako mladé obézní tanečnice známé z některých internetových videí - snaží se a hýbou se celkem agilně, ale nejzajímavější na jejich vystoupení je, že pohyb posledního gramu tuku na jejich těle následuje asi sekundu poté, co rozvlní boky. Přesně tak nový bavorák působí, jeho setrvačnost je zjevně ohromná.

V menším šoku jsme něco chtěli připsat i mezi komentáře na videa na Youtube, ale ani jsme nemuseli, tohle vystoupení se zjevně prodává samo. Nejlépe hodnocené komentáře s až tisíci palci nahoru jsou ty jako: „Že ta věc váží 2,5 tuny, poznáte už podle toho, jak se pohybuje,” „Je prostě moc těžké. A není tu téměř žádný zvuk motoru nebo výfuku, co to je?” nebo „Vypadá to, že se snaží řídit panelák.” A takových jsou tam desítky, i když video nedosáhlo bůhvíjaké sledovanosti. Nová M5 je zkrátka dokonce „nepřehlédnutelně těžká”, to už je co říci. Jsme zvědavi, jak moc lidí si ji přesto koupí.

Nové BMW M5 je jedno velké pojízdné selhání. Její absurdní hmotnost dokonce ani nejde nevidět, mrkněte se sami na záznam z Goodwoodu níže. Foto: BMW

Petr Miler

