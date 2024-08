Nové BMW M5 Touring předčasně odhalil únik. Už tak obrovský nesmysl bude jako kombík jen absurdnější před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

„Má bílá velryba uhání, je pořád krásná...” Tak o novém BMW M5 Touring Michal Hrůza tuhle písničku určitě nesložil. Nový kombík je velryba, ale uhání v zelené a krásná opravdu není. Zato těžká bude tak, jak se ani praseti nesní.

Kdo si otevřel tento článek s nadějí, že si konečně přečte něco o atletickém novém sportovním autě, je na špatném místě. Jeho předmětem bude znovu nové BMW M5, které jsme hned při premiéře sedanu označili za přesně ten nesmysl, jakého jsme se báli. A cokoli, co prvotní odhalení následovalo, nás v tomto pohledu na věc jen utvrdilo. Co nového může přidat do hry kombík, 50 až 100 kilo navrch? Skoro se to předem bojíme vyslovit.

Bohužel, M5 G90 zklamala, protože si sice na jednu stranu ponechala osmiválcový motor, na tu druhou k němu ale přidala elektrickou „podporu”, která ji akorát táhne ke dnu. A to doslova. I když hybridy jsou skoro vždy nesmyslně těžké, M5 v tomto píše dějiny, neboť se svou takřka 2,5tunovou hmotností váží tolik, co obří pick-upy s okruhovými sporťáky ve vleku. Auto navíc přišlo téměř jakýkoli zvukový projev a jeho hmotnost nedokáže vysvětlit ani sama automobilka, která později poněkud nevhodně kapitulovala s tím, že nic lepšího už prostě udělat nesvede. Pokusy o odlehčení karbonovými doplňky se též minuly účinkem, a tak tu teď máme to, co tu máme - ještě těžší a nevyhnutelně ještě pomalejší kombík G91.

Nová M5 je totiž navzdory relativně vysokému (dočasnému) špičkovému výkonu pomalejší, než byla ta předchozí, a kombík klesne jen hlouběji. Premiéru má oslavit zítra na Pebble Beach, auto si ale můžeme ze všech stran prohlédnout už dnes díky úniku oficiálních fotek. Obvykle se o to starají média či jiní „štrachalové”, v tomto případě si může BMW gratulovat jen sobě. Pamatujete reklamu Soudalu: „Udělala jsem si to sama!?” Mnichov je na tom stejně, někdo z automobilky fotky omylem „vylil” na sociální sítě dřív, než měl. A i když je dnes oficiální příspěvek na Facebooku smazaný, fotky dávno kolují světem.

Můžeme si tedy prohlédnout poněkud pateticky zelený kombík, který vlastně nemá čím překvapit - už známý pětkový Touring kombinuje s prvky známými z M5 a eMkových modelů obecně. Zejména zepředu vypadá pořád stejně podivně, u nové pětky obecně nemístně vysoký zadek ale působí s karoserií kombi líp. Víc si prohlédněte sami, překvapení ale opravdu nečekejte. Vlastně jedno ještě přijít může - to kdyby novinka vážila pod 2,5 tuny pohotovostní hmotnosti, to je asi to jediné...

Krásná nová lehká M5 Touring! Tak ta to není, ale nový pětkový kombík v provedení M to je. Víc si o něm řekneme ve zbytku týdne, až bude venku úplně všechno. Foto: BMW

Zdroje: BMW, BMW Blog

Petr Miler

