Nové malé Lamborghini s výkonem přes 900 koní natočili do detailu při testech, už z dálky vypadá jako ministr války před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Vskutku mimořádně svalnatý vzhled dostane novinka klasické italské značky, která se světu představí tento týden. Mohutná záď dávající na odiv široké pneumatiky a monstrózní koncovku výuku před světem téměř nic neskrývá světu už teď.

Pokud si to Italové na poslední chvíli nerozmyslí, už v pátek 16. srpna budeme svědky premiéry nového modelu Lamborghini. Jeho jméno zatím nebylo oficiálně potvrzeno, o označení Temerario se ale mluví jako o hotové věci. Ať už si ovšem novinka bude říkat jakkoli, jedno je nějakou chvíli jasné - dostane vskutku pozoruhodný turbo-hybridní osmiválec, jehož projev nám už automobilka dala okusit před pár dny.

Jestli má prsty také ve zveřejnění záběrů přiložených níže, nevíme, zdají se nám ale příliš detailní na to, aby přinejmenším nebyla smířena s tím, že se takto dostanou na světlo světa. Vidíme na nich právě chystané Temerario, jak se při testech na španělských dočasných značkách prohání po silnicích ostrova Gran Canaria. A spatřit ho můžeme zblízka na místě, můžeme ho vidět a slyšet akcelerovat a dokonce i ostřeji projet jednou zatáčkou.

Právě v té je vidět, proč k autu máme předem své výhrady. Ačkoli se pilot dávno nachází za apexem a nedělá žádné psí kusy, zadní náprava vozu se přes nepochybný pohon všech kol snadno „utrhne” do menšího smyku. Bude to prostě další moderní auto s ohromným výkonem za hranicí 900 koní, který ale bude spojen s vysokou hmotností a jeho mohutnými, těžko predikovatelnými nástupy. Už fakt, že půjde o turbo, by vůz posunul tím směrem, ale proč musí jít ještě k tomu o hybrid? Přijde nám to jako zbytečný ústupek normám.

Zůstaneme-li u vzhledu, vidíme přes maskování vskutku svalnatou záď. Pozornosti těžko unikne jediná obří koncovka výfuku posazená velmi vysoko mezi zadní světla prakticky stejného šestiúhelníkového tvaru. Jejich zářící okraje jsou též pozoruhodné, nejvíc ale vynikají tvary koncového nárazníku, které dávají vyniknou obrovskou část zadních pneumatik i difuzor mezi nimi. Asi bychom nechtěli za tímto autem jet po silnici plné rozházeného štěrku nebo vody, ale něco nám říká, že za Temerariem se hned tak někdo neudrží... Podívejte se sami na víc níže.

Oficiálně jsme z nového malého Lamborghini, které v nabídce naváže na Gallardo a Huracán, mohli vidět jen motor. Níže můžete vidět téměř všechno ostatní. Foto: Lamborghini

Zdroj: NCars@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.