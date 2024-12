Nový rekord okruhu Top Gearu uzmula švédská stíhačka s až 1 622 biokoňmi a brutálním křídlem dnes | Petr Prokopec

Když se tohle auto dostalo do rukou Stiga, dalo se čekat něco mimořádného. „Ochočený” závodní jezdec si i tento mimořádný stroj omotal kolem prstu a jeho vysoký výkon spolu s přítlakem, nízkou hmotností a agresivně naladěným podvozkem využil naplno.

Když se v roce 2011 objevil v Česku vůbec první Koenigsegg, našli se lidé, kteří švédské značce neukazovali palec nahoru, nýbrž spíše sršeli kritikou. Dle jejich názoru totiž Agera byla schopná maximálně tak jízdy v přímce. Nikdo z těchto pochybovačů s autem pochopitelně nikdy nejel, k jejich přesvědčení jim ale stačil fakt, že vůz má na kontě obrovský výkon, se kterým je na stovce za necelé tři sekundy a teoreticky se dokáže dostat až na 440 km/h.

Málokdo nicméně zapomínal na další klíčový údaj, a sice hmotnost. Ta byla v případě Švédů vždy nízká, ostatně zmíněná Agera vážila 1 435 kg, přičemž postupnou evolucí se Koenigsegg u dalších variant dostal ještě o zhruba 150 kil níž. A protože si technici značky zjevně uvědomují, že na hmotnosti záleží především, kladli na ní důraz i při vývoji nového modelu Jesko. Jeho verze Attack zaměřená na okruhovou jízdu tak má na kontě jen 1 420 kg, což je na dnešní dobu vzhledem k výkonu vozu velmi sympatický údaj.

Stejně jako Agera má i Jesko v útobách přeplňovaný osmiválec, jeho výkon však vzrostl na 1 298 koní. Tedy při naplnění nádrže běžným benzinem, v případě biopaliva E85 tu máme až neskutečných 1 622 koní. Verze Attack se tedy dostala na lepší poměr výkonu a hmotnosti, než je tomu pomalu u kteréhokoli jiného supersportu či hypersportu planety. Kromě toho disponuje řízením zadní nápravy a speciálními tlumiči Triplex, které jsou vpředu i vzadu kombinovány s běžnými od firmy Öhlins.

Pokud k tomu ještě přihodíte odlehčená kola obutá do pneumatik Michelin Pilot Sport Cup 2 a karbon-keramické kotouče, máte rázem vůz, který opravdu nečaruje jen v přímém směru. To nyní potvrdil Top Gear, jehož nové epizody se sice nenatáčí, ovšem trať v Dunsfoldu dál funguje. A občas na ni zaskočí i Stig, který si jízdu v Jesku Attack nenechal ujít. A rovnou přitom zajel rekord okruhu mezi produkčními vozy, neboť jej zvládnul za 1 minutu a 10,9 sekundy.

Znalci televizní show pak sice namítnou, že Caparo T1 trať zvládlo ještě o chlup rychleji (1:10,6), nicméně dle Jeremyho Clarksona se tento vůz mezi produkční auta neklasifikoval, neboť byl příliš nízký na to, aby dokázal přejet silniční retardér. To ostatně britská firma posléze i uznala, načež svému jedinému vozu dodala výškově nastavitelný podvozek. Ani to však nevedlo k úspěchu a po vyrobení pouhých 15 kusů byl s touto okruhovou plackou konec.

Jesko je nově nejrychlejším produkčním vozem na trati Top Gearu. Toho dosáhla verze Attack, kterou od provedení Absolut poznáte dle zadního křídla. S ním vůz generuje přítlak až 1 400 kg při velmi podobné hmotnosti. Foto: Koenigsegg

