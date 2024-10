O 14 let a tři generace novější Golf s motorem 2,0 turbo vyzval na souboj starého bijce s plnotučným V6, asi to neměl dělat včera | Petr Prokopec

Upřímně řečeno jsme i my čekali, že moderna tady respektovaného staříka okouzlujícího dnes spíš zvukem a „čistotou” sfoukne jako svíčku, o souboji původního R32 s GTI generace 7.5 ale nakonec rozhodlo jen to, kdo usedl za volant.

Britské Carwow zahájilo svou činnost uŹ v roce 2010, i když původně pod názvem Carbuzz sloužila hlavně k vyhledávání informací o autech všech druhu. O tři léta později došlo nejen na změnu jména, ale i zaměření - z firmy se stalo internetové tržiště, které začalo lákat mnohé investory. A rovněž i celou řadu novinářů, neboť součástí webu byly rovněž recenze a srovnávací testy. V roce 2016 pak na palubu přibyl i Mat Watson, jehož hlavním úkolem bylo rozjet kanál na Youtube. Když si uvědomíme, že od té doby videa Carwow dosáhla více než 4 miliard shlédnutí, lze misi považovat za úspěšnou.

Mat se věnuje hlavně sprintům na čtvrt- a půlmíli, přičemž na startovní čáru nestaví jen nová produkční auta, ale rovněž závodní speciály, stejně jako „hrdiny minulosti“. Nejinak tomu bylo i při posledním klání, kterého se zúčastnil Volkswagen Golf R32 čtvrté generace. Soupeřem se mu stal o mnoho novější Golf GTI, ale ne úplně poslední osmička, byl to exemplář generace zvané 7.5. Je to v podstatě totéž, co VW prodává dodnes, generace osmá se technicky nezměnila, došlo jen k jistému cizelování dávno vyvinutého.

Oba tak spojuje v podstatě jen znak německé automobilky a karoserie typu hatchback, ve všech ostatních ohledech tu ale máme značné rozdíly. Starší auto totiž používá 3,2litrový atmosférický šestiválec, zatímco to novější je osazeno přeplňovaným dvoulitrem. R32 dostalo do vínku rovněž šestistupňové DSG, stejně jako pohon všech kol, zatímco GTI disponuje sedmistupňovým automatem stejného typu a pohonem přední nápravy. Na tu míří 245 koní a 370 Nm, zatímco šestiválec disponuje 241 koňmi a 320 Nm. Na první pohled tedy tahá za slabší kus provazu, zvláště když na kontě má rovněž vyšší hmotnost (1 477 kg versus 1 387 kg) a nižší, řekněme průměrný výkon motoru bez turba. Jenže historie nás již mnohokrát naučila, že co je působivé na papíře, nemusí vyústit ve stejná pozitiva také v realitě. A co více, že nakonec nezáleží až tak na voze, jakožto na řidiči.

Když totiž R32 řídil Watson, zvládl dosáhnout cíle za 14,7 sekundy, tedy o dvě desetiny dříve než jeho kolega Sam Maher-Loughnan v GTI. Když však došlo na prohození aut, byl to Mat, kdo znovu zvítězil. Obě auta nicméně citelně zpomalila, neboť čtyřválcovému hatchbacku zabralo oněch 400 metrů 15,4 sekundy, zatímco ten šestiválcový potřeboval 15,8 s. Zdá se tedy, že Watson si za oněch osm let již dokonale vybrousil techniku. To vlastně dělá veškerá klání dělá poněkud zavádějícími, ale co už zábavná jsou dál. Podívejte se i na tohle, stojí za to.

