Okruhová střela geniálního konstruktéra F1 se ukázala v akci na mokru, zní při tom přímo božsky

Sama firma připouští, že vyvíjet toto auto pro potřeby jízdy na mokru je skoro zbytečné, neboť si jej pár jeho kupců bude šetřit na slunné dny. Ale co kdyby s ním někdo chtěl na mokrý okruh přece jen vyrazit?

Pro řadu automobilek se zákazník v posledních letech stal ekvivalentem hadru, který na první dobrou vyždímají a pak ho někde pohodí. Může to znít až přehnaně, ale naše zkušenosti získané od samotných majitelů bohužel danou teorii potvrzují. O to příjemnější je vidět a slyšet, že stále ještě existují výrobci, pro které je klientela tím prvním i posledním. Společnost Gordon Murray Automotive mezi ně patří, jak se ostatně můžete přesvědčit při sledování jejího posledního videa.

Britové totiž zamířili na domácí okruh Brands Hatch, a to v době, kdy byl zalitý vodou. Takový byl nicméně záměr, neboť automobilka ladí nastavení na mokru. Jak uvedl technický poradce Frank Coppuck, značka GMA nepředpokládá, že by si majitelé supersportů záměrně brali svá auta na povrch nabízející jen minimum trakce. Zvláště když jde o takové vozy, jako je T.50s Niki Lauda párující hmotnost pouhých 852 kil se 772 koňmi a minimem záchranné elektroniky.

Jenže někteří hledají i takové dobrodružství a značka jim chce vyjít vstříc. Navíc ani její nadmíru movitá klientela nedokáže poručit větru a dešti. Co tedy dělat, když si zaplatí okruh třeba na tři dny, a po celé ty tři dny prší? Buď to může vzdát, nebo se zkrátka „hecne“ a vyrazí i na zmáčenou trať. Úkolem GMA je proto zajistit, že T.50 bude fungovat za každé situace, ať již jde o standardní verzi, nebo tu okruhovou. Nové video se přitom zaměřilo na druhou zmíněnou, jíž řádně proháněl skotský závodník Dario Franchitti.

Jednapadesátiletý jezdec je členem vývojového týmu již od počátku, stejně jako vývojový jezdec Steve Hayes. Oba tak prototypy okruhové verze proháněli, jako kdyby neexistoval zítřek. Dobrá zpráva je to jak pro 25 majitelů, tak i pro nás, neboť si můžeme užít dvanáctiválcové ústrojí vytočené až do červeného pásma. A je to ryk, jaký vás snadno dostane do kolen. Dost možná tak mnozí zákazníci vůbec poprvé pocítí i touhu vyrazit na mokro.

