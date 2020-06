Až příliš horlivá norská policie se při stíhání zlodějů na motorce nezastavila před ničím před 6 hodinami | Petr Prokopec

Velmi kontroverzní, ale ve výsledku účinný zákrok proti ozbrojeným zlodějům prchajícím na motorce převedla norská policie. Dopadlo to dobře, jezdit tak rychle autem po chodnících s lidmi ale rozumné jistě není.

Prakticky celý svět se nyní velmi kritickým okem dívá na policii. Stojí za tím zákrok nyní již bývalého amerického strážce zákona, pod jehož kolenem zemřel recidivista George Floyd. Poněkud necitlivě - diplomaticky řečeno - se ale policisté často nechovají jen v USA, a tak se při této příležitosti dostávají před zraky veřejnosti i další kontroverzní zásahy z celého světa.

My se nyní přesuneme do Evropy, neboť norský magazín Dagbladet zveřejnil video zachycující honičku policie se dvěma zloději na motorce. Ti předtím vyloupili klenotnictví, kde odcizili hlavně drahé šperky a hodinky. Přítomný personál i zákazníky při tom ohrožovali střelnými zbraněmi.

Ihned byla zalarmována policie, přičemž jedna z hlídek narazila na unikající zločince před vjezdem do Kuba parku. Tím odstartovala honička, k níž policisté s citem rozhodně nepřistoupili. S autem totiž vjeli do parku též a ve vysoké rychlosti se prohnali kolem řady chodců. Nic zlého se naštěstí nestalo, riskantní krok to ale byl. A nevyjít, má policie na triku další nepříjemnost.

Takto byl zásah úspěšný, lupiče na skútru byli sraženi a zadrženi. Lupiči páchali trestnou činnost skoro rok, než je policie takto vyhmátla. Pouta jim přitom zaklapla pouhých 15 minut poté, co klenotnictví vykradli. Jak dlouho si posedí za mřížemi, není zatím jasné, soud s nimi teprve probíhá.

