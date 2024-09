Prototyp elektrického Ferrari s falešným zvukem osmiválce je asi to nejsmutnější, co dnes uvidíte a uslyšíte před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Elektrické Ferrari? Zní to všelijak, ale proč ne. Elektrické Ferrari s kompletně vyfabulovaným zvukem motoru, který vůbec nemá? Jen to proboha ne. Přesto se právě s takovým autem Italové prohání po domácím Maranellu.

„Ve skutečnosti je nikdo nechce,” řekl nedávno šéf automobilky Pagani o elektrických a hybridních sporťácích, které jeho společnost dál nenabízí, i když na nich opakovaně pracovala. Důvodem je ryzí nezájem klientů, kterým nemá důvod vnucovat něco, po čem sami nechtějí - takový vůz by firmě nejenže nepřinesl žádný ekonomický prospěch, jen by ji stál peníze.

Nepochybujeme o tom, že ani Ferrari o elektrický model žádné podstatné množství klientů nežádalo, protože jde ale o větší značku, která už si musí plnit své emisní cíle v rámci evropských pětiletek, s takovým vozem přijde. Není to žádné tajemství, vedle oddanosti spalovacím motorům to nedávno potvrdil šéf automobilky i s tím, že autu dodá také to, co jinak sportovním elektromobilům značně chybí - zvuk. Jak? No, podívejme se na to.

Benedetto Vigna to neřekl přímo, z jeho slov ale bylo patrné, že auto použije nějakou formu zvukového generátoru. Je to samo o sobě kontroverzní, kdyby ale nějak zdůrazňoval zvukový projev elektrického pohonu, možná - možná - by to šlo snést. Z videa zachycujícího prototyp elektrického Ferrari v hávu Maserati Levante je ale zřejmé, že tohle nebude ta cesta. Ze záběrů je patrné mj. to, že auto krom falešných výfuků (což je jistě jen kamufláž) používá také falešný zvuk osmiválce nikoli nepodobný tomu, který jsme slyšeli z reproduktorů elektrického Dodge.

Samozřejmě je možné, že i tohle je jen kamufláž, Vignova slova ale nic takového nenaznačovala. Konkrétní zvuk se může lišit, jinak bychom si ale skoro vsadili na to, že vůz použije obdobný generátor. Musí sám o sobě znít špatně? Určitě ne, starší Formule 1 v televizi také špatně nezní a slyšíte je jen z reproduktorů. Ale je to adekvátní, technicky korektní zvukový projev hodný technické mimořádnosti Ferrari? Asi nemusíme odpovídat, ale posuďte sami.

Zdá se, že první elektrické Ferrari bude něco jako model Purosangue, půjde o SUV. Jeho prototyp, vlastně spíš mulu můžete vidět níže, zejména zvukový projev auta je ale velmi smutný, je to spíš takové „Fakerrari”. Foto: Ferrari

Zdroj: Acriore@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.