Prototyp prvního SUV Ferrari se marně snažil skrýt před kamerou, naháněli ho po Maranellu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Ferrari stále méně skrývá pokračující vývoj auta, které se k jeho tradicím pranic nehodí. Co ale na první pohled vypadá jako zakamuflované Ferrari, je pořád Maserati napěchované jen technikou vzpínajícího se koníka.

O vůbec prvním SUV od Ferrari se začalo mluvit již dlouho předtím, než italská automobilka potvrdila, že něco takového skutečně vyrobí. Spekulace na jedné i váhání na druhé straně nicméně lze pochopit. Velká část zákazníků totiž dnes míří právě ke zvednutým podvozkům, což je nicméně věc, která k maranellské značce jde jako rýže ke steaku. Ovšem poté, co moderním trendům podlehlo Lamborghini, Maserati či Bentley a Rolls-Royce, se zdráhavosti zbavilo i Ferrari. Nejpozději v roce 2023 by tedy měl model s už potvrzeným jménem Purosangue dorazit.

Že Italové po této cestě pokračují, potvrzuje i nejnovější video, na kterém byl zachycen maskovaný prototyp. Youtuber známý pod přezdívkou Varryx nicméně při jeho natáčení poměrně riskoval, neboť Ferrari je známo tím, že pokud se mu něco nelíbí, pak dotyčné zkouší velmi tvrdě potrestat. A povětšinou má i úspěch, jak dokazují verdikty soudů, které klidně potrestají zákazníka značky, pokud si na vlastním Ferrari nafotí třeba boty, a tak zpropaguje i jinou značku.

V tomto ohledu si Varryxovi nic nehrozilo, ovšem je třeba pamatovat na věci typu GDPR, stejně jako na skutečnost, že palubní kamery jsou na mnoha místech nelegální. Záznam i pronásledování maranellského SUV tedy končí v momentě, kdy youtuber objeví na silnici policii. Z videa se přitom může zdát, že před sebou máme skoro hotové auto s maskováním, ve skutečnosti jde ale pořád o tzv. mulu, tedy upravené Maserati Levante, ve kterém Ferrari testuje techniku své novinky. I tak je z prototypu zjevné, že Ferrari bude v případě svého prvního vozu s přizvednutým podvozkem kráčet trochu jinou cestou než zbytek světa. Ač mu udělí vyšší stavbu karoserie, zemi se zas až tak moc nevzdálí.

Italové totiž touží hlavně po praktickém modelu, nikoliv po takovém, který by narušil vnímání značky jakožto výrobce těch nejlepších sporťáků na světě. Purosangue proto sice nabídne více místa pro hlavu i nohy cestujících na obou řadách sedadel, do terénu jej ale budou brát spíše jen novináři. A to vlastně jen proto, že budou chtít dokázat, co novinka značky zvládne. Samotní majitelé si ale budou užívat hybridní V6 či atmosférický V12 hlavně na silnici, tak jako dnes přímo v Maranellu.

Ferrari se nadále věnuje vývoji svého prvního SUV Purosangue, přičemž vývojové prototypy užívají upravené karosářské panely Maserati Levante. Foto: Adam Šrámek, Autoforum.cz

Zdroj: Varryx@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.