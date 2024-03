Řidič BMW M3 terorizuje New York ježděním jako z počítačové hry. Z policie si dělá dobrý den, driftuje okolo ní v kruzích před 3 hodinami | Petr Miler

Jsme všemi deseti pro zábavu za volantem, ale tohle je vážně dětinské, hloupé a nebezpečné. A je až fascinující, jak moc je k tomu policie ve výsledku netečná, uvážíme-li její přístup k jiným formám silničních „nezbedností”.

Auta milujeme a do značné míry jsme jim zasvětili život. Není to tak, že by šlo nějakou modlu zastiňující všechno ostatní, když ale skoro půlku života strávíte za volantem, automobily vám k srdci přirostou, i kdybyste nechtěli. Jsme tedy přesvědčeni, že člověk se může za volantem také bavit, a to klidně i na příhodných místech na veřejných silnicích. Jde-li ostatně o zábavnou jízdu v mezích dovoleného a rozumného, nikdo ji nezakazuje.

Co uvidíte na videu níže ale není ani dovolené, ani rozumné. Řidič poslední generace BMW M3 na něm doslova létá ulicemi večerního New Yorku v okolí Times Square. Člověk by čekal, že vrcholem silničních výtržností v podobných velkoměstech je vypnout si systém start-stop při stání v koloně, ale jak vidno, možnosti jsou nakonec širší. Jak ale praví klasická poučka - to, že můžete, ještě neznamená, že byste měli.

Dotyčný se tak skutečně neurvalým způsobem pohybuje po newyorských bulvárech. Jede nepřiměřeně rychle, nebere ohled na červenou na semaforech, na ostatní řidiče, cyklisty, chodce, no prostě nikoho. Jeho pálení gum uprostřed křižovatek také zvedá obočí, stejně jako jízda jednosměrnými ulicemi v protisměru, kdy jednou nakonec lehce nabourá. Celé to připomíná spíš počítačovou hru, co je ale nakonec nejpozoruhodnější, projde mu to.

Pokud jste někdy byli v USA ve větším městě, museli jste - zvlášť při jízdě autem nebo na motorce - nutně dojít k závěru, že když se tam budete chvíli chovat uvolněně jako v Česku, a to zdaleka ne tak jako na videu níže, skončíte v „klepetech” a možná i v cele předběžného zadržení. Tedy pokud dřív nebudete zastřeleni za to, že jste si neopatrně sahali do šosu pro doklady. Se zásahy proti podobným výstřelkům se tam policie obvykle nemaže, New York ale zjevně ctí jiné přístupy. A policie jako by se až bála cokoli udělat.

Když tedy dotyčný policejní vůz NYPD dojede, dokonce jej provokuje blikáním a najížděním a najížděním na něj. A nic se nestane. Když za ním pak policisté vyrazí, ani nepoužijí majáky, nic, kolem řidiče M3 jen tak jezdí. Ten si z nich pak začne dělat dobrý den dokonce kolem nich driftovat v kruzích a ukazovat na ně. A pak zmizí. Uvážíme-li, jak je jindy (a jinde) policie agilní, když někoho nachytá při jízdě 83 km/h na osmdesátce, je to vážně bizarní. Podívejte se na to sami.

Ukazuje se, že s takovým BMW M3 jde docela slušně terorizovat půlku New Yorku. A ještě se u toho vysmívat policii, podívejte se na to níže. Ilustrační foto: BMW

