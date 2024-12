Řidič Hyundai vjel do dealerství Fordu a totálně zničil vzácný, dekády starý nejetý Mustang vyrobený v pouhých 300 kusech před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Ford

Mustangy jsme zvyklí vídat v opačných rolích, tady ale jako by se jim jedním tahem všechno vrátilo. Velevzácná Cobra R od SVT je na kaši dílem zřejmě nepozorného řidiče, který ji „sejmul” navzdory zdánlivě bezpečnému uložení v prostorách autosalonu.

Ford Mustang je legenda, která se od roku 1965 dočkala už šesti generací. Podobně jako u jiných modelů ale každá neplatí za úplně povedenou. Ta čtvrtá má v případě Mustangu snad ještě horší renomé než třetí iterace Volkswagenu Golf, šlo v prvé řadě o vizuálně a do jisté míry i technicky nezajímavé auto. I ve stádu černých ovcí se ale sem tam najde nějaká bílá a čtvrtý Mustang v tomto směru není výjimkou.

I když nad tímto pony carem spousta lidí ohrne nos, jeho verze nazvaná SVT Cobra R nejprve z roku 1995 a později modernizované provedení z roku 2000 si zaslouží všechno, jen ne to. Ani leckterý fanoušek tohoto modelu nebude tušit, že vůbec vznikla, neboť na svět přišlo jen 250 exemplářů prvního a 300 kusů druhého zmíněného provedení. A obě byla zejména technicky vyladěna na maximum tehdejších možností.

Pod kapotou se objevil motor 5,4 V8 generující až 385 koní v 5 700 ot./min a 522 Nm v 4 500 ot./min. Už moderní agregát s rozvodem DOHC byl spojen s šestistupňovým manuálem T-56 a díky pečlivému sladění a ještě pečlivějšímu odlehčení dovoloval kobře zrychlit na stovku za stále zajímavých 4,6 sekundy. Maximální rychlost činila 282 km/h. Hmotnost už bohužel nebyla tak pěkná jako u předchozích provedení (1 628 kg), přesto jde o respektovaný stroj schopný působivých výkonů.

Spousta z nich vzhledem ke své předem známé vzácnosti nikdy nebyla pořádně použita a jednu z takových kober můžete vidět na fotkách níže. Ne na té první sadě, to jsou oficiální ilustrační záběry, ale na záběrech ještě níže, které nyní kolují po sociálních sítích. Šlo o originální Cobru R z roku 2000 s prakticky nulovým nájezdem, která sloužila jako lákadlo u jednoho z amerických dealerů Fordu, právě do jeho showroomu ale zřejmě z nepozornosti vjel řidič Hyundai Tucson a do auta naboural tak, že bude nejspíš totálně zničené. Jistě, všechno se dá opravit a tato Cobra R má dnes milionovou hodnotu, ale není to zase taková cennost, aby někdo sahal do strukturálních částí karoserie. Ale kdo ví.

Tak či onak jde o smutný příběh, který ve výsledku připomíná jedno - auta jsou od toho, aby se s nimi jezdilo. Nemusíte s nimi přejet každý den z Prahy do Paříže a zpět, Cobra je R vůz pro radost, tu ale nikdy nikomu nijak nerozdával. A teď takhle skončil. Kdo by to byl čekal, když nestál ani pod širým nebem. I když, zrovna v případě Mustangu je osud auta zpečetěný rozkladem skoro na atomy při kuriózní nehodě dost typickou záležitostí, třebaže slavný pony car je obvykle tím, kdo bourá, nikoli je bourán...

Pro Cobry R máme slabost. Jedna takhle červená ale bez užitku dopadla... No podívejte se na to níže. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: Carscoops

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.