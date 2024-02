Rozvášněný dav zapálil taxík jezdící bez řidiče. Nechal ho shořet na troud, řidič obětí být ani nemohl před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Seraphine Hossenlopp, San Francisco Fire Department, CC0 Public Domain

Jsme přesvědčeni, že nemáte šanci poznat, o jaké auto původně šlo, snad jen barva krytů středů kol může znalým něco naznačit. Je to smutný a bizarní incident, přesto jde konečně o něco, co můžeme na autech bez řidiče jednoznačně ocenit.

Pro současné systémy autonomního řízení nehoříme. Není to proto, že by nám taková řešení byla cizí, zejména pokud musíte absolvovat delší nezáživnou cestu, budete bez ohledu na váš přístup k řízení patrně jen rádi, když „to někdo vezme za vás”. Potíž je jinde.

Jako lidé aktivní primárně převážně v IT máme problém s nesmyslným humbukem okolo těchto systémů, který se už roky snaží malovat, že stojíme snad na prahu momentu, kdy silnice zaplaví autonomně řízená auta. Nic takového se ale nestalo, neděje a v jakkoli dohledné dobře se to odehrát ani nemůže. Pro současná softwarová a nakonec i hardwarová řešení je chaotický svět dnešní automobilové dopravy ve své komplexnosti prostředím, se kterým se nemůže dostatečně dobře vypořádat.

To ale pochopitelně neznamená, že něco takového není možné nikde a nijak, v určitých oblastech a s určitými limity mohou autonomní taxíky jezdit. To se pokouší dokázat i firma Waymo ovládaná Alphabetem, mateřskou firmou Googlu, která mj. v San Francisku provozuje testovací flotilu autonomních taxíků. Ne každý to kvituje, což potvrzuje i víkendový útok na jedno z aut, který byly podle Alphabetu tím vůbec nejničivějším v dějinách USA, jak informuje agentura Reuters

V sobotu večer rozvášněný dav obklopil bílé SUV Jaguaru, které se pohybovalo po ulici v městské čtvrti Chinatown (sic, to už je dnes oficiální název). Lidé prý tehdy v této oblasti slavili čínský lunární nový rok odpalováním ohňostrojů, jedna z osob ale skočila na kapotu pohybujícího vozu Wayma a rozbila mu čelní sklo. Později se přidal další člověk s jiným sklem, přijeli i lidé se skateboardy, auto postříkali graffiti a začali ho dál devastovat. Ve výsledku šlo o desítky osob, které nakonec dokázaly s pomocí ohňostroje hozeného dovnitř vůz zapálit. A protože šlo o elektrický I-Pace, brzy vzplál a zcela shořel, jak můžete vidět i na záběrech zveřejněných hasiči.

Konkrétní důvody jsou nejasné, z auta ale nezbylo prakticky nic. Sanfranciská policie k věci uvedla, že vyšetřuje příčinu požáru a neuvedla, zda došlo k nějakým zatčením. Připouští pak, že celý incident nebyl zdaleka prvním případem, kdy by lidé otevřeně vystoupili proti taxíkům bez řidiče, stalo se ale poprvé, že tak učinili s takovou vehemencí. Závažnost útoku pak prý může ilustrovat rostoucí nevraživost veřejnosti k těmto vozům po loňských problémech zejména s taxíky konkurenční firmy Cruise.

My pochopitelně nemáme důvod se proti těmto autům navzdory jejich zřejmým limitům ohrazovat jakkoli srovnatelným způsobem, zůstaneme u věcné kritiky. Jistě mají i své potenciální výhody a s trochou sarkasmu lze říci, že i tento incident maluje jednu z nich - když se takový vůz někdo pokusí zapálit během služby, spíše se to obejde bez lidských obětí, tedy pokud na palubě nejsou pasažéři...

Autonomní taxíky jsme si neoblíbili, jsme k jejich budoucnosti skeptičtí a život bychom jim nesvěřili. Minimálně část obyvatel San Franciska je ale zřetelně nenávidí, takto se s jedním z nich vypořádali v Chinatownu. Foto: Seraphine Hossenlopp, San Francisco Fire Department, CC0 Public Domain

Zdroje: Reuters, San Francisco Fire Department

Petr Miler

