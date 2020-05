Ruský řidič naštval internet, není to s ním ale až tak zlé, jak se na první pohled zdá před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jen málokdy některého z šoférů zasáhne taková vlna nenávisti, jako tohoto řidiče Toyoty Land Cruiser. Z videa se zdá, že skupinku kachen přecházejících silnici rozjezdil úmyslně, realita je ale jiná.

Pokud patříte mezi jedince, kteří mají problém plácnout i otravnou mouchu, tento článek pro vás nebude tím pravým. Jeho středobodem je totiž čin jednoho ruského řidiče, který by v nejbližších dnech neměl opouštět své obydlí, a to ani v roušce. Jinak by se mohl dočkat veřejného lynče, neboť lavina odporu, která se proti němu na internetu strhla, je nevídaná.

Co přesně se stalo? Díky kameře v ruce jednoho ze spolujezdců protijedoucích aut není nutné o čemkoli spekulovat. Jak jsme naznačili již v úvodu, řidič se svou Toyotou Land Cruiser doslova rozšmelcoval skupinku kachen, které přecházely silnici. Nikoliv však proto, že by mu cokoliv bránilo ve výhledu nebo že by se kachny vrhly z vozovky znenadání, z videa všechno vypadá jako úmysl, zlomyslný akt agrese, proto také všechen ten odpor.

Řidič vozu byl později vypátrán a není to s ním až tak zlé, jak se na první pohled zdá. Majitelem vozu je šedesátiletý byznysmen, který přiznal, že jeho pozornost narušil mobilní telefon. V prvé chvíli tak prý ani nechápal, co přesně se stalo, když byl s celou situací konfrontován, neboť si kachen vůbec nevšiml. Pokud mluví pravdu, nelze mluvit o úmyslu, jen o velmi hloupé nedbalosti. Ruská policie řidiči na každý pád uvěřila a za nic jako týrání zvířat jej popotahovat nehodlá.

Muž tak za zabití čtyř kachních mláďat (ostatní i s matkou přežila) dostal pokutu 2 400 rublů jakožto kompenzaci státu a 1 000 rublů za způsobení nehody, v přepočtu tedy asi 1 185 korun. A jelikož se káčátka na jeho SUV nenadělala zrovna velkou škodu, bude to pro něj jediný postih. Zda je adekvátní, posuďte sami, my bychom řekli, že nikoli. Nakonec, místo kachen mohli být na stejném místě i lidé.

Zdánlivý akt agrese ruského řidiče popudil internet. Nakonec šlo zřejmě „jen” o velmi hloupou nedbalost, přesto podle nás zasluhuje tvrdší trest než asi tisícikorunovou pokutu

Zdroj: Goša Galčenko@VK.ru

Petr Prokopec