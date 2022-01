Skutečně funguje chiptuning? BMW jen s elektronickou úpravou motoru změřilo síly s tovární verzí před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Čistě elektronické úpravy motoru jsou tu s námi už léta, přesto mnozí pochybují, zda vůbec něco dělají. A nebo zda se skutečně starají o avizované zvýšení výkonu, a tedy i zlepšení dynamiky. Srovnání dvou BMW M3, z nichž jedno se dočkalo tzv. chiptuningu, je docela výmluvné.

Pokud patříte mezi dříve narozené, víte, že úpravy motorů aut bývaly docela kumšt. V dobách atmosféricky plněných jednotek „krmených” karburátory jste museli přinejmenším snížit hlavu, upravit sací kanálky, změnit časování ventilů či si i pohrát s jejich pružinami, upravit celé sání, výfuk... A pak si dlouho hrát s karburátorem, jeho tryskami vzdušníky či ovládáním škrtících klapek, abyste něčeho dosáhli. Byla to mravenčí práce plná pokusů a omylů. A když na jejím konci bylo 5 koní navíc a hladký chod, byl to úspěch.

S nástupem elektronického řízení motorů se mnohé změnilo, zvláště pak, když se přeplňování stalo normou. Stačí zajet k úpravci, vyměnit či modifikovat řídicí software motoru a je to. Jsou to ty nejprimitivnější úpravy, často se ale už ty starají o 20-30 % výkonu k dobru. Až se člověku, který zažil doby výše uvedeného piplání, nechce věřit, že to by to vůbec fungovalo.

Naše zkušenosti ale hovoří o tom, že funguje a byť výsledný výkon není vždy tak vysoký, jak úpravci avizují, k citelnému zlepšení zkrátka dojde. Zda to neplatí jen u Octavie 2,0 TDI, ale třeba i u „plnotučného” BMW M3, zkoušel ověřit Mat Watson z Carwow, který na letišti postavil vedle sebe nové BMW M3 Competition xDrive v sériové verzi s 510 koňmi a 650 Nm a úplně to samé auto v čistě elektronické úpravě firmy Wrench Studios se 600 koňmi a 700 Nm. To je dost citelný nárůst výkonu, který by se měl postarat i o velmi citelný nárůst dynamiky.

A vskutku stará, jak ukazuje srovnání. Verze s poladěným motorem sériovku jasně poráží při všech dynamických disciplínách a téměř se jí vyrovná i v testu brzd, třebaže sériové provedení má karbon-keramickou sadu (její výhody by se ale projevily hlavně při opakované deceleraci). Ve sprintu na 400 metrů je to 10,7 s proti 11,2 s, to je vskutku velký rozdíl. Podívejte se na to sami, minimálně tento chiptuning funguje zjevně velmi dobře.

BMW M3 s pohonem všech kol je velmi rychlý stroj už v sériové verzi, s čistě elektronickou úpravou motoru na 600 koní je ale ještě o dost rychlejší, jak ukáže srovnání níže. Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

