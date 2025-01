Sprint Tesly Cybertruck proti nadupaným SUV Rolls-Roycu a Mercedesu je mnohem vyrovnanější, než by vás napadlo před 3 hodinami | Petr Prokopec

Elektrická provedení jinak obdobných aut jsou obvykle těmi, která vládnou sprintům, zvlášť když jde o Tesly. Cybertruck ale ve srovnání se dvěma dinosaury svého světa nic zázračného nepředvedl.

Pamatujete ještě na konec listopadu 2023? Elon Musk tehdy vystoupil před nadšené publikum, kterému následně představil produkční Cybertruck. Ten vychválil až na půdu, přičemž si nedokázal odpustit ani jisté fabulace. Mimo jiné totiž zmínil, že elektrický pick-up s připojeným přívěsem a naloženým Porsche 911 dokáže v závodech na čtvrtmíli překonat i zuffenhausenský sporťák, který byl zatížen pouze řidičem.

Krátce poté se však ukázalo, že onen sprint proběhl pouze na jedné osmině míle, neboť při dvakrát takové vzdálenosti by již Cybertruck neměl šanci. Nově se pak definitivně potvrdilo, že elektrický pick-up opravdu kraluje pouze v jedné disciplíně. Mat Watson z Carwow jej totiž postavil proti Mercedesu-AMG G63 a Rolls-Roycu Cullinan. A oba nadupaní spalovací soupeři byli Cybertrucku víc než vyrovnanými soupeři.

Na konto elektrického pick-upu jde vítězství v závodě na čtvtmíli, bylo to ale o prsa. Protože si jeden z Matových kolegů Yanni Charalambous pořídil „pouze“ verzi se dvěma jednotkami a nikoli třímotorový Cyberbeast, protnul cíl až za 12,9 sekundy, tedy pouhou desetinu před osmiválcovým soupeřem z Německa a dvanáctiválcovým z Velké Británie.

Opravdu zajímavé však srovnání začalo být až při pružném zrychlení, kdy nejprve začal Tesle ukazovat záda Mercedes, než dvojici převálcoval Rolls-Royce. Od této značky by přitom člověk rozhodně neočekával takovou dynamiku, stejně jako vlastně ani nepředpokládáte, že by Cullinan byl také králem při brzdění. Zvláště když váží o pár kilo víc (2 660 kg vs. 2 640 kg).

Cybertruck má nicméně na kontě víc než tři tuny, k plnému zastavení tak potřebuje pomalu stejně dlouhou ranvej, jakou takový Boeing 787 používá k rozjezdu. Lze pak sice souhlasit s Yannim, že v reálu asi nikdy nedojde na situaci, kdy se vám při rychlosti 160 km/h náhle objeví před kapotou chodec, přesto je patrné, že ani v případě Cybertrucku Teslu její brzdy nectí.

Co dodat? Snad jen tolik, že elektromobily skutečně začínají ztrácet ve svém tahu na branku. Když totiž pomineme úvodní bleskurychlé rozjezdy, není již mnoho disciplín, v nichž by představovaly nadřazený pohon. A jakkoli jsou prezentovány jako spása planety, ve skutečnosti to s nimi ani v tomto ohledu není tak žhavé. Není tedy překvapivé, že zájem o ně postupem času nestoupá.

Cullinan Black Badge dostal do vínku 6,75litrový dvanáctiválec produkující 600 koní, se kterým je spárováno 2 660 kilogramů. A kupodivu s nimi dokáže vítězit i nad Teslou. Foto: Rolls-Royce

