Srovnání dynamiky Tesly Cybertruck a Porsche 911 zorganizovaný novináři nedopadl tak, jak si Tesla přála před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Poslední marketingová kejkle Elona Muska vzbudila rozruch, Tesle se ale ve výsledku vrací jako bumerang. Cybertruck by podle všeho reálně nevyhrál sprint na čtvrtmíli s žádnou 911, od Turba S pak jen dostal za vyučenou.

Vzhled Tesly Cybertruck je natolik neobvyklý, že i kdyby ve všech ostatních ohledech šlo o úplně obyčejný pick-up, stále by se o něm mluvilo. Jenže Elon Musk si očividně byl vědom mnoha problémů, které jsou s jeho revolucí v automobilové branži spojeny. A proto přistoupil k tomu, co mu jde opravdu dobře, nepřehlédnutelnému marketingu. Cybertruck tak byl světu představen jako auto, které je rychlejší než Porsche 911, i když jedno zuffenhausenské kupé táhne na přívěsu.

Prakticky ihned se ukázalo, že realita je poněkud jiná. Nicméně zatímco dříve by kritici dali Tesle po nějaké chvíli pokoj, tentokráte je zjevné, že automobilka se svými bajkami skutečně poněkud přestřelila. Její nepovedený marketingový počin je totiž dále terčem různých vtípků i odborných expertíz, stejně jako reálných srovnávacích testů. K tomu poslednímu přitom nyní přistoupili Thomas a James z kanálu Throttle House, kteří se na rozdíl od Muska nespokojili se základní 911.

Porsche tedy na startovní čáře reprezentuje Turbo S, což je daleko více odpovídající soupeř, alespoň co do výkonu. Šestiválcová jednotka totiž produkuje 650 koní, což je sice stále méně než u Cybertrucku (857 koní), nicméně pick-up má na svém kontě také daleko vyšší hmotnost (3 104 kg versus 1 640 kg). Sázet na Cybertruck jako na vítěze by tedy bylo ošidné, na čtvrtmíli rozhodně.

Díky své koncepci má Cybertruck i přes takřka dvojnásobnou hmotnost chvilku navrch, poté ovšem vůdčí úlohu přebírá Porsche. A podobně dopadl i závod s letmým a nikoliv pevným startem. Tesla tedy znovu není rychlejší než 911, byť na druhou stranu je třeba těžkému pick-upu zatleskat, že dokáže alespoň na prvních metrech držet krok se supersportovní konkurencí.

Marketingový počin, který měl Cybertruck udělat rychlejším, než je Porsche 911, se automobilce soustavně vrací jako bumerang. Tentokrát pick-up vyklepla verze Turbo S, jak můžete vidět níže. Foto: Tesla

Zdroj: Throttle House@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.