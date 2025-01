Srovnání s BMW a Audi ukazuje, proč nikdo nechce nesmyslně čtyřválcový Mercedes C od AMG ani ve verzi 43 před 10 hodinami | Petr Miler

Je až neuvěřitelné, jakého přešlapu se Mercedes dopustil. Jeho vůz má největší výkon a měl by být díky nejmenšímu motoru nejlehčí, takže i bezpečně nejrychlejší. Ve skutečnosti je ale nejpomalejší a při brzdění se rozkládá před očima. Kdepak jen soudruzi ze Stuttgartu udělali chybu?

Také si děláte seznam značek aut, od kterých byste si nic nekoupili? Protože zjevně ztratily cestu a řadou dílčích kroků ukazují, že postrádají technickou excelenci, úctu k zákazníkovi, zábrany, pokud jde o úspory nákladů, či cokoli podobného? Pokud ano, je docela dobře možné, že na něm stejně jako já máte Mercedes, který se dostal do takové spirály zmaru, že snad ani není možné, aby v dohledné době přišel s opravdu úctyhodným autem. Firemní kulturu ovládly ideály, které nemají s uspokojováním tužeb zákazníků společného vůbec nic, a podle toho produkce značky vypadá.

Není to zaujatost, není to nevratný proces, není to „nikdy”. Je to racionální vyhodnocení současné situace která nemusí trvat věčně, však snad každá automobilka má někdy lepší a někdy horší chvíle. Aktuální stav Mercedesu je ale blízko jeho potenciálního dna a zůstává otázkou, kdy se od něj odrazí. Než se tak stane, budeme svědky smutných představení, jako je to na videu níže. Pokud patříte mezi ty, kteří spí ve spodním prádle s třícípou hvězdou, tohle si snad raději ani nepouštějte, neboť z videa na vás předem křičí fráze: „Pokazím ti den!”

Centrem pozornosti je tu Mercedes-AMG C43, tedy nesmyslně čtyřválcové AMG střední třídy, jen ne ta úplně nejabsurdnější hybridní verze C63, ale trochu menší nesmysl, který čtyřválcem bez „velké hybridizace” nahradil předchozí šestiválcové provedení. Na první pohled tedy nevypadá až tak hloupě, protože pozbyl „jen” dvou válců, nepřidal „zase tak moc” hmotnosti navíc (C63 váží okolo 2,1 tuny, tohle auto „jen” něco přes 1,8 tuny) a s motorem o konzistentním výkonu až 435 koní by měl aspoň sprintům vládnout.

Proti němu totiž stojí sice obecně nepříliš povedené, byť pořád aspoň šestiválcové nové Audi S5 2025 s výkonem 367 koní, které ale váží nepochopitelných 1 950 kg. Skoro dvě tuny v benzinové S5? To opravdu nepochopíte. A 367 koní na dvě tuny... Dalším soupeřem je BMW M340i G20, dnes už v podstatě končící model, u kterého jsme se kdysi škrábali na hlavě a říkali si, proč je tak těžké. Dnes je s 1 670 kg za pírko, i tak by mělo s výkonem 374 koní dostat na zadek, Mercedes je papírově nejvíc - má přes 240 koní na tunu, BMW necelých 30, Audi jen 189.

Co je ale v reálu? Nenuťte nás použít upřímná slova. I přesto, že jde o vůz s nejlepšími předpoklady pro vítězství, nakonec všechny sprinty z místa prohraje, je nejhorší. Nejlepší je BMW, které ukazuje, že papír snese všechno, ale ve výsledku může klasická technika fungovat nejlíp a rádoby efektivní Mercedes překonávat i spotřebou. A podívejte se k tomu na test brzdění ze 160 km/h - co předvádí Céčko od AMG, je neuvěřitelná slabota nejen tím, jak dlouhá brzdná dráha je, ale i tím, jak se vůz při deceleraci chová. To je jak nějaký Číňaň z roku 2007, auto se ve vyšší rychlosti zaboří přídí do asfaltu a příliš odlehčená záď nejenže nepomáhá brzdění, ale ještě auto svou nestabilitou činí špatně ovladatelným. Tak takový Mercedes opravdu ne, podívejte se na to sami, máte-li odvahu...

Nové Mercedesy jsou dnes nezřídka nejlepší reklamou na konkurenční auta, ani C43 od AMG v tomto ohledu nevybočuje z řady. Co předvedl ve srovnání s Audi a BMW, bere dech, ovšem ne v dobrém. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.