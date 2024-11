Srovnání s BMW M3 ukázalo, proč nikdo nekupuje a ani nebude kupovat nesmyslný čtyřválcový Mercedes C63 od AMG dnes | Petr Miler

Jiná liga. To je asi nejlepší shrnutí přímého srovnání nejen ve sprintu, ale i v deceleraci a zatáčení, které proti sobě postavilo BMW M3 CS a AMG C63 S. V podstatě „primitivní” bavorák s čistě spalovacím šestiválcem rozválcoval hybridní chloubu Mercedesu ve všech myslitelných ohledech.

Tohle auto už vstoupí do dějin, tím už jsme si dva roky po jeho premiéře jistí. Bohužel to ale nebude v dobrém, neboť historie si jej bude pamatovat jako jeden z největších propadáků moderních automobilových dějin, které jasněji než kterýkoli jiný ukázal neschůdnost šití vozů zejména pro náročnou klientelu podle norem, nikoli podle představ těch, kteří je mají kupovat.

Řeč je o aktuálním Mercedesu-AMG C63, který jsme už v den jeho premiéry označili za dvoutunová katastrofu a parodii na předchůdce, která jen zavírá oči před technickou realitou. Je to pro německou značku až krutě výmluvný tucet slov, který další existence tohoto stroje jen potvrzovala - nepochopili ho Němci, nepochopili ho Američané a především ho nepochopili zákazníci, kteří auto odmítají kupovat i přes víc jak třetinové slevy. A není divu, opravdu neexistuje jediný racionální, jediný obchodní, dokonce ani jediný technický důvod, proč vzít osmiválcovou střelu střední třídy, sebrat jí polovinu motoru, přidat jí několik metráků hmotnosti, zdražit ji o desítky procent a s úsměvem ji předložit jako lepší nabídku.

Byl to nonsens, který přišel o charakter, zvuk, výjimečnost, stabilně vysokou dynamiku i reálnou efektivitu. Přišel o všechny důležité aspekty takového auta a vyměnil je za nízkou normovanou spotřebu paliva resp. jí odpovídající emise CO2, které s realitou nemají nic společného. Nebo si snad někdo myslí, že tohle auto opravdu jezdí za 6,9 litru benzinu na 100 km? Jeho vývoj byl cvičením pro excelovou tabulku, v té se muselo jevit výtečně, v reálném světě prostě nezvládá přesvědčit.

Autu se tak daří jen hůř a Mercedes ho musí dál masivně zlevňovat. A jeho nejnovější srovnání s BMW M3 CS z dílen Edmunds jeho prodeje nepochybně nenakopne. Kolegové jej ve svém „U-dragu”, tedy sprintu na 400 metrů s otočkou na konci, která vyžaduje i nějakou schopnost brzdit a zatáčet, nekompromisně rozválcoval. I když byl C63 nabitý, což s kapacitou baterie jen 6,1 kWh opravdu nebude dlouho, nestačil M3 ani v akceleraci. A horší byl i ve všem ostatním. Ve výsledku se tak celkovým časem zařadil někam na úroveň „juniorského” BMW M2 a elektrické Kie EV6 GT, což je opravdu tristní. M3 vedle toho drží krok i s násobně silnějším Lucidem Air a nemá daleko ani k vyloženě supersportovním modelům.

A to má co? 550koňový šestiválec bez jakékoli elektrické asistence, pohon všech kol a pořád docela vysokou hmotnost 1 765 kg. Na mizérii C63 v podobě dvoulitrového motoru a elektromotoru s kombinovaným výkonem 680 koní, ze kterého jsou stálé necelé dvě třetiny, a hmotností přes 2,1 tuny, to ale stačí s naprostým přehledem. Smutná věc, takhle zdevastovat tak zajímavý stroj, podívejte se na to sami níže.

Petr Miler

