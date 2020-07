Supersportovní blondýna se rozhodla zničit svůj nový Rolls kyvadlovým malováním před 3 hodinami | Petr Prokopec

Známá youtuberka zjevně už neví roupama coby, a tak své luxusní kupé upravila pomocí zvláštní formy lakování. Že by mu tím jakkoli pomohla, nemůžeme říci.

Již mnohokrát jsme zmínili, že vkus je záležitostí ryze individuální. Co se zkrátka líbí jednomu, nemusí se líbit druhému, a naopak. Je tedy jen na vás, zda podlehnete svodům tzv. kyvadlového malování (či jak lépe přeložit anglický pojem „pendulum painting”). Míněna je tím speciální technika, během které se barva nalije do nádoby s dírou vespod. Ta se následně roztočí nad plátnem, díky čemuž vzniká naprosto unikátní vzor. Vše pak ještě můžete umocnit dalšími odstíny, jenž nanesete stejným způsobem.

Za touto technikou stojí sochař a malíř Tom Shannon, který již před více než třiceti lety zavěsil velké kyvadlo nad plátno položené na zemi. To poté roztočil do oválného pohybu, přičemž následně pomocí dálkového ovládání řídil, která barva a v jakém množství na plátno dopadne. Díky tomu stvořil naprosté unikáty a zároveň odstartoval i novou módu, která se dostala až do automobilové branže. A nejnověji ji propadla Supersportovní blondýna.

Alexandra Mary Hirschi, jak se populární youtuberka ve skutečnosti jmenuje, si letos pořídila Rolls-Royce Wraith. A momentálně se zjevně rozhodla, že jej zkrášlí pomocí kyvadlového malování. Nad britské kupé, jenž z továrny vyjelo s dvoubarevným černo-bílým lakem, tak byla zavěšena nádoba s jasně zelenou barvou, kterou Supercar Blondie následně roztočila. Střechu vozu tak začaly pokrývat ovály, jenž se uprostřed změnily spíše již jen na tečky.

Jelikož přitom barva nebyla na karoserii nanášena pod tlakem, jak je to běžné v lakovnách, nýbrž pouze pod vlastní vahou, nezůstala pouze na střeše, ale začala stékat také po stranách, a to až na kola a pneumatiky, které nebyly zakryté. Zatímco tedy v případě střechy vozu by člověk ještě mohl uznat, že se jedná o jistou formu umění, na bocích už to vypadá jen na zničenou karoserii a kola. Či to alespoň tak má vypadat, neboť v závěru videa dojde na pokus o smytí barvy, který nevyjde.

Přesto máme pocit, že se zakrátko dočkáme dalšího videa, které se bude věnovat návratu vozu do původního stavu. Či dost možná jeho další devastaci. Ostatně Supersportovní blondýna má jen na Youtube přes čtyři miliony fanoušků, díky kterým si zakrátko jistě bude moci pořídit další Wraith na ježdění. V časech, kdy leckdo neví, zda bude ještě za měsíc mít kde pracovat, poněkud zvláštní zábava.

Supersportovní blondýna se rozhodla zkrášlit či zničit (názor si udělejte sami, ale ten náš jistě tušíte) svůj Rolls-Royce Wraith. Foto: Supercar Blondie@Facebook

