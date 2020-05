V Oklahomě stvořili obří sochu s tváří Elona Muska, aby si naklonili jeho přízeň před hodinou | Petr Prokopec

Jakkoli to může znít bizarně, je to právě tak. Jedním ze symbolů Tulsy v Oklahomě je socha zlatého těžaře odkazující na ropný průmysl. Právě ta se dočkala tváře Elona Muska a loga Tesly na hrudi.

Poslední česko-ruský spor jste nejspíše zaznamenali, před několika týdny jej byla plná tuzemská média. Starosta Prahy 6 nechal odstranit spornou sochu maršála Koněva, který se sice podílel na osvobození naší země na konci druhé světové války, jeho poválečné účinkování ale mnoho míru nepřineslo. Minimálně z českého úhlu pohledu jde tedy o kontroverzní osobu, pro Sovětský svaz aktuálně přejmenovaný na Ruskou federaci však jde o velkého hrdinu. Proto jsme se od Rusů dočkali velmi nevybíravých reakcí.

Docela by nás přitom zajímala ruská reakce v případě, kdy by se Česká republika zachovala stejně jako lidé z oklahomské Tulsy. Toto město totiž soupeří s Austinem v Texasu o to, kde bude vybudována nová továrna Tesly, ve které se má vyrábět Cybertruck. A aby Tulsané získali přízeň kalifornské automobilky a zejména jejího šéfa Elona Muska, rozhodli se jej uctít sochou. Ta ovšem není zcela nová, původně vznikla již v roce 1953.

Golden Driller neboli Zlatý těžař byl původně symbolem jedné mezinárodní výstavy. Zasvěcen byl lidem, kteří díky svým vizím a černému zlatu napomohli lidstvu, aby mohlo přejít od kol a koní k automobilům. Jinými slovy jde o odkaz především na benzinové motory a jejich palivo. Tulsané ovšem nyní na sochu namalovali Muskův obličej a její hrudník ozdobili logem Tesly, jež do jisté míry připomíná emblém Supermana. Zbožštění šéfa značky tak snad ani nemohlo být větší.

Jak jsme přitom naznačili, dost by nás zajímalo, jakým způsobem by asi zareagovalo Rusko, kdyby Česká republika na onu Koněvovu sochu namalovala kupříkladu obličej amerického generála Pattona. Vůbec bychom se ale nedivili, kdyby v takovém případě došlo na další příchod osvoboditelských vojsk Varšavské smlouvy. V Tulse ale naopak prakticky nikdo neprotestuje, místo toho jsou místní z novinky nadšení.

Reakce Muska zatím není známa, stejně jako lze spekulovat, zda jej přemalování symbolu spalovací éry na symbol éry elektrické skutečně zláká k vybudování nové továrny v Oklahomě. Nebylo by to ale vůbec překvapivé, přeci jen šéf Tesly se aktuálně cítí být tak trochu Bohem stojícím nad veškerými lidskými zákony. A obří, třiadvacet metrů vysoká socha by jeho statut měla jen utvrdit. Uvidíme tedy, zda na každém Cybertrucku bude uvedeno „Made in Tulsa, Oklahoma“, zatím by se na to dalo vsadit.

Golden Driller nově nese tvář Elona Muska. K podivnějšímu lákání Tesly snad Tulsa ani přikročit nemohla

