V přímém souboji ostrých kombíků vyzval Mercedes vůz, který oficiálně vůbec neexistuje

Když dnes zatoužíte po novém, ostrém německém kombíku, můžete mít Audi, Alpinu nebo Mercedes, ale ne BMW. To ovšem neznamená, že nemůže vzniknout, nadšenec si postavil M3 Touring sám a vyzval s ní Mercedes-AMG C63S.

Není tomu tak dlouho, co jsme si posvítili na britskou firmu M Conversions, která se postarala o zrod BMW M3 Touring, jenž v oficiální nabídce mnichovské automobilky chybí. Celá konverze proběhla spojením karoserie modelu 320d generace F31 s technikou sportovního M3 F80. Výsledkem tak bylo 450 koní na zadní nápravě, níž se nacházel objemný zavazadelník. Britové postavili hned dvacet exemplářů, z nichž některé lze čas od času objevit v inzerci ojetin.

Stejným směrem se vydal i nadšenec jménem Nick, který vlastní vrakoviště. I ten se rozhodl spárovat BMW 320d Touring se sportovními „vnitřnostmi“, nakonec však zašel ještě o trochu dále. Pohonná jednotka se totiž dočkala několika úprav, mezi něž patří nové svody či přemapovaná řídicí jednotka. Rázem tak produkuje 540 koní a 680 Nm točivého momentu. Díky tomu se BMW dostalo do teritoria Mercedesu, jehož kombík C63S AMG dostal do vínku 510 koní a 700 Nm.

Do toho usedl Matt Watson z Carwow, aby v souboji proti majiteli BMW zjistil, které německé kombi je rychlejší. Sám usedl za volant třícípé hvězdy, která sice disponuje nižším výkonem a překvapivě i poněkud horším zvukovým doprovodem, jakkoliv má o dva válce navíc, ovšem která se zároveň dočkala lepšího systému Launch Control. Technologie BMW je totiž poměrně nevyzpytatelná a často vás nechá na startu zbytečně protáčet kola.

Jak se následně ukázalo, nejde o pouhé mýty, ale o nepříjemnou realitu. BMW tak ani při jednom pokusu nedokázalo s Mercedesem držet krok hned od začátku, přičemž ztrátu při startu z místa nemazalo ani při vyšších rychlostech, jakkoli bylo rychlejší. Jakmile tedy došlo na pružné zrychlení, rázem již tahalo za silnější konec provazu. Další prohra nicméně přišla při testu brzd, a to přesto, že M3 Touring by měl být o nějakých 100 kilo lehčí než C63S.

Z daného srovnání samozřejmě nelze vyvodit jasné závěry, už jen proto, že mnichovský kombík není oficiálním produktem BMW. Navíc v tomto segmentu je většina majitelů již dopředu rozhodnutá, do jakého showroomu zamíří, a to klidně i navzdory mnoha testům, které se staví proti jejich volbě. Problémem tak vlastně zůstává jen ta skutečnost, že pokud lidé budou u dealerů BMW hledat M3 Touring, odejdou z nepořízenou, o to zajímavější je ale možnost vidět oficiálně neexistující ostrý kombík v akci.

Souboj neoficiálního BMW M3 Touring s Mercedesem C63S AMG překvapivě nevyzněl ve prospěch výkonnějšího a lehčího vozu, M3 je notoricky známá problémy s přenosem výkonu na silnici. Foto: Carwow@Youtube

