Vrcholný Ford za 26 milionů se ukázal v akci na Autobahnu, i tam došlo na zbytečné divadlo

Leckdo ani netuší, že něco jako Ford za takové peníze existuje, už maximální rychlost 348 km/h ale takovou cifru částečně ospravedlňuje. Předvést tento kalup v praxi ovšem z vůle Fordu zdaleka nemohl.

Ford GT se jako ojedinělý supersport americké značky představil světu již v roce 2015, přičemž o pouhý rok později opanoval kategorii GTE-Pro během závodu 24 hodin Le Mans. Nejlépe tak oslavil 50leté výročí od zisku zlatých vavřínů, na které dosáhl jeho předchůdce, Ford GT40. Stalo se tak i navzdory šestiválcovému motoru, který byl jedním z důvodů, proč zejména řada Američanů na novinku koukala skrze prsty - dle nich totiž měl dostat osmiválec.

Modrý ovál přitom o motoru V8 uvažoval, stejně jako o pohonné jednotce V12. Nakonec však oba agregáty zavrhl ve prospěch 3,5litrového šestiválce EcoBoost, který se podle automobilky k „závodnímu vozu na značkách“ hodil i díky nižší hmotnosti daleko lépe. Navíc jeho kompaktní rozměry dodaly designérům o poznání více svobody, s jakou mohli přistoupit k navržení zádě. I díky tomu nakonec GT opravdu vypadá jako civilizovaný okruhový speciál.

Tento Ford si ale bohužel nezískal pozornost světa primárně pro své sportovní úspěchy, pro to jak jezdí nebo jak vypadá. Stalo se tak hlavně kvůli nechutnému divadlu, které Ford rozpoutal okolo jeho prodeje. Výroba je totiž striktně limitovaná a modrý ovál si vybírá, kdo supersport může koupit. Přestože ale Američané původně slibovali, že přednost dostanou fanoušci a věrní zákazníci, nakonec upřednostnili hlavně celebrity, které kolikrát žádný Ford ani neměly. Že se jednalo o chybu, zjistila automobilka hned poté, co ty začaly svá auta se ziskem prodávat.

Zbytečných divadlem je pak částečně i představení tohoto modelu na německé dálnici bez omezené rychlosti. To slibuje výlet k 350 km/h, což je kalup, v jakém jsme GT ještě v provozu neviděli a ke kterému by se lidé z AutoTopNL za normálních okolností alespoň přiblížili. Britské zastoupení Fordu, které testovací exemplář Nizozemcům zapůjčilo, tak ale učinili s podmínkou, že se s vozem nebude jezdit rychleji než okolo 250 km/h.

To sice není nízká rychlost, ale ne na takové auto - 250 km/h dnes jedou i silné škodovky, supersport v takových sférách teprve začíná ukazovat, co umí. Ford prý trápila hlavně cena vozu a jeho možné zničení, což nám přijde absurdní. Na jednu stranu chápeme, že o auto, které se dnes prodává v aukcích za sumy okolo 1,2 milionu dolarů (26 milionů Kč) nechce nikdo přijít. Na tu druhou má ale přece GT sloužit jako „haló model”, tvůrce image značky. A co vytvoří, když mu přistřihnete křídla na úroveň 250koňového kompaktu? To je prostě promarněná marketingová příležitost v době, kdy by Ford potřeboval vzpružit svou image jako už dlouho ne.

I tak je to neobvyklá podívaná, proto vám ji také nabízíme. Ford ale mohl z celého představení vytřískat víc, však kdo by vůbec věřil, že existuje model modrého oválu schopný atakovat metu 350 km/h? Takhle vše končí o 100 km/h níže, což je rychlost, na kterou se vůz při svých parametrech dostane jako nic a zvládá ji jako nic, však se na to podívejte sami.

V případě nového GT uvádí Ford nejvyšší rychlost 348 km/h. Na tu ovšem v novém videu nedošlo, britské zastoupení totiž půjčilo auto s podmínkou, že nedojde k podstatnému překročení dvěstěpadesátky. Ilustrační foto: Ford

