Vrcholný Lucid zvládá i v reálu stovku pod 2 s. Je rychlejší než Bugatti, přitom je to pořád rodinné auto za zlomek ceny před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lucid Motors

Pokud vás na autech fascinuje hlavně akcelerace a všechno ostatní jste ochotni přehlédnout, nejde v poměru dynamiky, ceny a praktičnosti zajít o mnoho dál než sem. Lucid Air Sapphire sice není levný ani v nejmenším, oproti Bugatti je ale za babku.

Pokud jste ještě nezažili zrychlení v extrémně výkonném autě, vězte, že jde o zážitek jako z jiné planety. Ať už se budeme bavit o spalovacích autech mimořádně vhodných pro tuto disciplínu (třeba Porsche 911 Turbo S), popř. těch nejsilnějších elektromobilech, je to jako start rakety. Auto se bez zaváhání zakousne do asfaltu a vy rázem cítíte neviditelné kladivo, kterak vás doslova přibíjí do sedačky. Přičemž ve chvíli, kdy si uvědomíte, že žádné takové není, již o hodně překračujete tuzemský dálniční limit.

Roli králů této disciplíny v posledních letech převzaly elektromobily, které mohou být snadno extrémně výkonné a s dostupným potenciálem umí velmi efektivně pracovat. Včera jsme vám shodou okolností ukazovali ten úplně nejrychlejší ze všech a dnes tu máme nového krále mezi produkčními sedany. Jde o auto jménem Air Sapphire, tedy vrcholný třímotorový model Lucidu, který v rukou Brookse Weisblata vyrazil na sprinterskou dráhu, kde zvládl zajet čtvrtmíli za pouhých 8,93 sekundy. Rimac Nevera tedy sice se svými 8,25 sekundami zůstává nepřekonán, to je však znovu dvoumístný supersport, který na rodinné výlety použijete těžko. Takové Bugatti Chiron se však již nechytá, na zajetí 400 metrů potřebuje 9,4 sekundy.

Za necelých devět sekund se Sapphire dostal na 248 km/h, což je něco neskutečného - kupříkladu taková Dacia Spring, což je rovněž elektromobil, v daný moment nejede ani osmdesátkou. Silnější verze se 65 koňmi totiž potřebuje ke zrychlení na 100 km/h 13,7 sekundy, slabší disponující 45 koňmi pak dokonce 19,1 sekundy. Faktem však je, že v obou případech lze počítat pouze s jedinou jednotkou. Lucidu jeho soustava dodává až 1 251 koní.

Pětimetrový sedan vážící zhruba 2,4 tuny a disponující bateriemi o kapacitě 118 kWh se nicméně blýsknul i zrychlením na stovku, respektive na amerických 97 km/h. Dané mety totiž dosáhl za pouhých 1,77 sekundy, čímž prakticky vyrovnal Rimac a jeho 1,74 sekundy a přiblížil se i zmíněnému Asparku s 1,7 sekundy. Je ale nutné poznamenat, že v prvních dvou případech (u Asparku nikoli) nedošlo na odpich z místa, počítán byl totiž čas až po ujetí jedné stopy (tedy 30 cm), což je ale v USA běžně uznávaný přístup pro tuto disciplínu.

I bez tohoto triku ovšem Sapphire dokáže zapůsobit, neboť stovku s pevným startem zvládá za 1,92 sekundy. Je nicméně třeba si uvědomit, že třímotorová verze na rozdíl od základního Lucidu Air nepochází z levného kraje, zájemci za ni musí zaplatit 249 tisíc dolarů. Tedy nějakých 5,9 milionu korun. Ve srovnání s Bugatti pak sice stále jde o pakatel, Chiron je však s ubývajícím palivem stále rychlejší. Sapphire při poklesu kapacity jen zpomaluje.

Lucid Air Sapphire je i v reálu extrémně rychlý, čtvrtmíli zvládá za necelých 9 sekund a v cíli dosahuje rychlosti 248 km/h. Stovku dává bezpečně pod 2 sekundy i bez tzv. rolloutu. Foto: Lucid Motors

Zdroj: Drag Times@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.