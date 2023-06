VW T6 2,0 TDI na Autobahnu ukázal, že lepší než dieselový pohon pro dodávky ještě nikdo nevymyslel před 3 hodinami | Petr Prokopec | Přidat příspěvek

/ Foto: Volkswagen

Některé automobilky by byly rády, kdybychom začali adorovat jejich elektrické dodávky, to ale jednoduše není možné. Kombinaci dynamiky a dojezdu dieselového Transporteru se žádný elektromobil neblíží ani na sto honů.

Volkswagen Multivan rozhodně není tím typem vozu, se kterým by lidé s oblibou vyráželi na německý Autobahn, aby tam dosahovali nejvyšší rychlosti. Na druhou stranu, právě možnost dosahovat vyššího tempa tam, kde je to možné, je pro řidiče dodávek nadmíru důležitá. Jejich zaměstnavatelé totiž povětšinou mají o reálném světě stejné povědomí, jako politici. Předpokládají tedy, že třeba dopravní zácpy neexistují. A že třeba z Mnichova se můžete dostat do Berlína již za hodinu, a to při mizivé spotřebě.

Něco takového by pochopitelně nezvládla ani dodávka osazená ústrojím z Formule 1, natož pak zmíněný Multivan T6.1 osazený dvoulitrovým turbodieselem naladěným na 204 koní výkonu a 450 Nm točivého momentu. Jakmile nicméně k německému vozu budete přistupovat bez přehnaných požadavků, můžete počítat s nemalým příjemným překvapením. Vůz totiž nemá problém dostat se přes metu 200 km/h, přičemž i v takovém tempu působí velmi stabilně.

Je samozřejmě logické, že při jízdě dvoustovkou vzniká v palivové nádrži menší vír. Už jen proto, že Multivan váží 2,5 tuny a jeho čelní plocha je vskutku masivní. Jakmile se nicméně budete držet trochu více zkrátka, můžete i při plném osazení všech řad sedadel počítat se zhruba 7litrovou spotřebou. A protože palivová nádrž pobere desetinásobek tohoto průměru, lze na jedno natankování zvládnout jak cestu z Mnichova do Berlína, tak i zpátky.

Klasická koncepce tak znovu dokazuje, že opravdu nelze elektromobily tlačit všude, kde si jen zákonodárci vzpomenou. Stačí si ostatně jen uvědomit, že takový ID.Buzz zvládne na jedno dobití zhruba 480 km, a to pouze na papíře, a navíc bez zátěže. Na výše zmiňované trase by tak musel stavět v obou směrech, což by vedlo k časové prodlevě. Na stejný úkol by tak bylo třeba více aut i více zaměstnanců, což pochopitelně vede ke zdražování.

Nechceme se přitom neustále proti chystané revoluci vymezovat, zároveň ale nemůžeme dělat nic jiného, než jí nastavovat nepokřivené zrcadlo. Elektrické dodávky, ať již určené k převozu lidí či nákladu, mají smysl hlavně ve městech, kde není třeba ani vysokého tempa, ani závratného dojezdu. Mimo městskou zástavbu je ale spalovací ústrojí v tomto oboru prozatím nenahraditelné. Jenže zkuste něco takového vysvětlit lidem, kteří nabyli dojmu, že mohou poroučet i větru a dešti.

Multivan T6.1 si aktuálně bohužel již nekoupíte, s dieselem však naštěstí můžete počítat i u jeho nástupce. Tím samozřejmě nemyslíme ID.Buzz, nýbrž generaci T7. Foto: Volkswagen

Zdroj: Test Drive Freak@YouTube

Petr Prokopec

