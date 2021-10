Vzácné české Pagani Zonda bouralo u Prahy, náraz do stromu zdemoloval celou příď před 6 hodinami | Petr Miler

Nebyla to těžká nehoda, a tak při ní nikdo nebyl zraněn, Škoda na autě ale půjde snadno do desítek milionů korun. Možná dá za vznik docela jinému autu, jak je u Pagani poslední dobou zvykem.

Česká republika možná není tou bohatou zemí, kde byste exkluzivní auta potkávali na každém rohu, zejména ne mimo velká města. I tak se u nás ale najde dost úspěšných lidí, kteří si mohou dovolit kde co a autům fandí. V jejich sbírkách se pak najdou pozoruhodné skvosty vyrobené v tak omezeném počtu, že byste se jich po celém světě dopočítali na prstech pár rukou.

Mezi takové patří Pagani Zonda, sériová prvotina dnes slavné italské značky, která byla vyrobena v asi 140 exemplářích. To je ale číslo svázané s celkovou, 20 let trvající produkcí, jednotlivá provedení jsou mnohem vzácnější. Původní Zondu C12 v provedení S automobilka vyrobila podle některých zdrojů v 5, podle jiných v 15 kusech podle toho, co budete za C12 S považovat. Kolik jich jezdí po Česku, nevíme, minimálně jedna se ale najde.

Zondy si svého času oblíbil Antonin Herbeck, zakladatel a svého času majitel nakladatelství Stratosféra a zaručeně mu patřil i žlutý kus na videu níže, sám jsem jej v něm několikrát spatřil. Jestli mu patří dodnes, nevím, na sledování společenské dění jsou tu experty jiní, auto ale očividně po Česku stále jezdí. Nebo spíše jezdilo.

Podle přiloženého videa bylo nabouráno na klikaté okresce poblíž Prahy, kde se vůz řidiči vykl z rukou na silnici pokryté listím, typické to záludnosti českých silnic. Posádka evidentně nehodu přestála bez újmy, to se ale nedá říci o Zondě, která v relativně nízké rychlosti skončila ve stromě. To ale stačilo na destrukci celé přídě. U spousty jiných aut by to stačilo na totální škodu, v případě Pagani to tak zaručeně nebude.

Auto, jehož hodnota se bude pohybovat nejméně v desítkách milionů korun, prostě nikdo do šrotu nepošle, cena opravy se ale snadno může pohybovat ve stejném řádu. Někteří říkají, že by základy této Zondy mohly posloužit vzniku nové unikátní edice, podle nás by ale byla škoda zničit tento originál s minimálně pro Česko pozoruhodnou historií a stále výjimečnou technikou. Aut s motorem 7,0 V12 bez turba s výkonem 550 koní, které míří na zadní kola přes šestistupňový manuál s minimální elektronickou asistencí, se vážně moc nenajde. Akcelerace na stovku za 3,7 sekundy a maximálka 335 km/h pak jistě nezklamou ani dnes, ostatně řidiče tohoto žlutého kupé zjevně stále svedly překvapit.

České Pagani Zonda C12 S (na fotkách jsou různé verze C12 ve stejné barvě) skončilo po poslední vyjížďce ve stromě, jak můžete spatřit na videu níže. Nikomu se naštěstí nic nestalo, auto ale utrpělo nemalé poškození. Ilustrační foto: Pagani Automobili

