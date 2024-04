Zbrusu nové Bugatti s motorem V16 bylo poprvé nafoceno při testech, značka odhaluje jeho pravý původ před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Premiéra každého nového Bugatti je dějinnou událostí, neboť něco takového se v historii automobilismu stalo jen párkrát a někteří na to museli čekat dekády. Při pohledu na registrační značku je ale otázkou, jak moc Bugatti tohle auto vůbec bude.

Jméno Ettore Arco Isidoro Bugatti nezní moc francouzsky, že? Nakonec zakladatel automobilky nesoucí jeho příjmení nebyl čistokrevný Francouz, přesto je Bugatti považováno za francouzskou automobilku. Jenže ona byla vždy tak trochu neukotvená. Jejím původním sídlem je Molsheim, což znovu nezní Francouzsky, a byť dnes o francouzské město jde, v roce 1909, kdy Bugatti vzniklo, leželo toto místo v Německu.

Aby toho nebylo málo, po skonu původního, řekněme přece jen francouzského Bugatti, přišla jeho druhá éra pod vedením Romana Artioliho, která značku v roce 1987 přivedla do Itálie, přestože si udržovala významné vazby na francouzský automobilový průmysl. Tato éra značky netrvala dlouho a v roce 1995 skončila bankrotem. V roce 1998 ji v rámci rozebírání aktiv zkrachovalé italské firmy převzal Volkswagen, který ji mohl vrátit do Německa, ale vrátil ji do Francie a zdálo se, že v područí tak silného koncernu konečně najde svůj klid. Chvíli tomu tak bylo, ale ani tahle éra nakonec netrvala dlouho.

Volkswagen se během čtvrtstoletí vlastnictví Bugatti postupně změnil z mocného průmyslového impéria snažícího se vládnout všemu a všem v maňáska nechajícího se vláčet politickými vlivy, a tak mu na živení Bugatti začala koncem minulé dekády docházet peníze. Automobilky se tak efektivně zbavil jejím spojením s chorvatským Rimacem, který sice ponechal formálně sídlo a výrobu v Molsheimu, mnoho faktických operací ale zřetelně přijal pod svá záhřebská křídla. I o tom svědčí fotky prototypu nového Bugatti na fotkách níže.

Na těch můžeme vůbec poprvé vidět zatím nepojmenovaný vůz s chorvatskými registračními značkami, na nějž automobilka nedávno začala lákat a který bude věrný všemu možnému, jen ne ideálům Rimacu. Je až tragikomické, že se VW zbavil Bugatti s tím, že sám není schopen zajistit jeho přechod na elektrický pohon, zatímco Rimac má všechny technologie k dispozici. Přímo zakladatel a šéf Rimacu ale pak přišel, praštil do stolu a se znalostí limitů elektrického pohonu si pro další nový model vymínil spalovací motor V16. To už si VW mohl Bugatti nechat, chce se nám říci, není to ale první iracionálně a nekoncepční rozhodnutí německého koncernu, kterého jsme byli v posledních letech svědky.

Co tedy „první Bugatti ze Záhřebu” nabídne? Krom zmíněného motoru V16 bez turba, který bude srdcem hybridního pohonu, toho zatím moc nevíme, jasně patrné jsou ale typické proporce sportovních kupé s motorem uprostřed. Patrný je také obrovský zadní difuzor a možná až překvapivě velký výsuvný zadní spoiler. Příď je nižší, než bylo u Bugatti zvykem, tohle auto připomíná spíš Lamborghini. Ale proč ne, veškeré detaily zatím tak jako tak halí kamufláž.

Více toho z prvních fotek prototypu nevykoukáme, ale čekání na další detaily nebude dlouhé. Bugatti slíbilo kompletní odhalení v červnu a dá se čekat, že se do té doby dočkáme ještě několika dílčích odhalení, ať už oficiálních či nikoli.

Bugatti nám zatím ze své klíčové letošní novinky ukázalo jen motor, níže ale můžete poprvé vidět celé auto. Pozoruhodně s chorvatskou registrační značkou, taková je dnes realita existence francouzské klasiky. Foto: Bugatti

Zdroj: cardesignworld@Instagram

Petr Miler

