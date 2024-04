Zloděj Tesly na vlastní kůži poznal, proč naprostá většina jeho „kolegů” elektromobily raději nekrade před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Zatímco zájem o elektromobily mezi zákazníky je omezený, mezi zloději je prakticky nulový. Důvody jsou známé, jeden americký lapka se o tom ale musel sám přesvědčit poté, co mu během stíhání vozu ze strany policie došly baterky.

Na elektromobilech je těžké najít praktické vlastnosti, kterými by zastiňovaly vozy se spalovacími motory, pár se jich ale přece jen najde. A jedna z nich zní na první pohled lákavě - jde o vozy, které odrazují zloděje, takže riziko krádeže je v jejich případě zásadně nižší než u spalovacích aut. To zní skvěle, problém je jen v tom, že příčinou toho stavu je současně jeden z důvodů, proč byste si elektromobil kupovat neměli - omezený dojezd kombinovaný s dlouhou dobou dobíjení.

Nevycucali jsme si to z prstu, jde o informaci od policejního komisaře, který před pár měsíci odhalil nejen zmíněný statistický fakt, ale i řečený důvod. Zloději se prostě bojí, že s ukradeným autem, navíc s neznámým stavem nabití baterie, nedojedou ani do cílové destinace. A pokud se něco pokazí a budou muset prchat před policií, budou mít k dispozici jen velmi omezený dojezd - pokud se nebudeme bavit o nějakém velmi slabém elektromobilu s hodně velkou baterkou, víc jak desítky kilometrů opravdu ostré jízdy nezvládne žádný - třeba u Porsche Taycan Turbo GT jde asi o 50 km.

Že tomu tak je, poznal na vlastní kůži jeden zloděj z amerického Los Angeles. O věci se dozvídáme i díky tomu, že si vyhlédl Teslu Model S reportérky jménem Susan Hisaruna, novinářky pracující pro televizní stanici Fox 11, od níž vše máme z první ruky. Tato dáma se v L.A. vydala na večerní koncert, během nějž jí vůz byl odcizen. Sama si toho všimla až v momentě, kdy vyšla ven, a tak kontaktovala policii, která už ale vozu byla v patách kvůli údajné bezohledné jízdě a následném marném pokusu Teslu zastavit.

Susan využila mobilní aplikaci Tesly, aby policii nastínila přibližnou polohu vozu, to hlavní sdělení bylo ale nakonec jiné. Po předchozím řádění v ulicích města andělů vozu podle aplikace zbýval dojezd už jen 24 km, a tak si policisté - v tomto případě chytře - už jen počkali, až vozu dojdou baterky a podezřelého pohodlně zatkli. Do takové situace by se se spalovacím autem nejspíš nedostal.

Jistě, i ukradené auto na benzin nebo naftu nemusí mít moc paliva v nádrži, zloděj ho ale dřív, než si jej někdo všimne, pořád může relativně snadno a rychle doplnit na stovky kilometrů další jízdy, i kdyby to s pomocí komplice s kanystrem mělo být. S elektromobilem nezmůžete nic - nejméně desítky minut na doplnění energie nikdo soudný čekat nebude, jak pravil onen komisař, poté vás navíc stejně čeká pořád omezený akční rádius. Na jednu stranu je samozřejmě dobře, že se elektrická auta stávají pro zloděje tvrdším oříškem, je-li ale tato teoretická výhoda směněna za potenciálně každodenní trápení majitele tím samým, dobrý obchod to opravdu není.

Tesla Model S je obecně pro zloděje jistě lákavé auto, měli by se jej ale vyvarovat, neboť baterky mu mohou dojít dřív, než řeknete Plaid. Jeden losangeleský zloděje se o tom přesvědčil na vlastní kůži. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Fox 11

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.