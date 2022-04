Závody Formule 1 ve městě hříchu byly naprostý propadák, přesto se tam nyní vrací před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Formula 1

Vlastník komerčních práv k Formuli 1 si dal jasné cíle a na jejich naplnění pracuje velmi svědomitě. Seriál se tak snaží dostat co nejvíce před oči amerického publika, a tak se příští rok budou v USA konat už tří závody. Nejnovější přídavek je ale poněkud staronový.

V příštím roce se ve Spojených státech pojedou hned tři velké ceny - vedle už dobře známé trati v Austinu a letošní novinky v Miami přibude do kalendáře i závod v Las Vegas. Je to pozoruhodné nejen samo o sobě, neboť závodníci se postaví na start neobvykle již v sobotu večer. Trať dlouhá 6,12 kilometru přitom čítá 14 zatáček a povede kolem nejikoničtějších budov „města hříchu“, mezi které patří slavná fontána před Bellagiem či hotel a casino Caesars Palace. Ten je ostatně s královskou motoristickou disciplínou spojen již delší dobu, na jeho parkovišti se totiž odjely i velké ceny v letech 1981 a 1982.

Oba závody tehdy uzavíraly sezónu, přičemž v obou se rozhodovalo o mistru světa. Napoprvé odjel z Las Vegas s titulem Nelson Piquet, podruhé se pak štěstí usmálo na Kekeho Rosberga. Tím érá závodění v Las Vegas neskončila, v letech 1983 a 1984 se zde prohnaly ještě monoposty šampionátu CART. Nicméně ani v těchto případech se nejednalo o úspěch, za čímž stálo hned několik okolností. Stěžejní byla přitom lokalita, neboť Las Vegas se nachází v poušti a tudíž zde tak v říjnu 1981 i v září 1982 panovalo neskutečné horko.

Dalším problémem se ukázala být orientace trati, na rozdíl od většiny jiných okruhů se zde totiž jezdilo proti směru hodinových ručiček, což piloti nemají rádi, jejich krční svalstvo na to není zvyklé. Povrch pak byl velmi kluzký, načež jezdci doráželi do cíle neskutečně vyčerpaní, pokud se jim to vůbec povedlo. Pro organizátory však bylo mnohem podstatnější, že závody přilákaly jen velmi málo diváků. První z nich tak vyústil v nemalou finanční ztrátu. Není tedy překvapivé, že okruh po onom roce 1984 zmizel z povrchu zemského a místo něj nyní ve Vegas najdeme mimo jiné další casino Mirage.

Momentálně se zdá, že nový podnik znovu katastrofou nebude. I proto, že součástí okruhu jsou hned tři rovinky, na kterých jezdci mohou dosáhnout rychlosti až 342 km/h. Není tak vůbec překvapivé, že se do Las Vegas těší. Kupříkladu Daniel Ricciardo z týmu McLaren totiž v nadsázce uvedl, že zvažoval odchod do závodnického důchodu, ovšem teď už o tom neuvažuje. Dle Valtteriho Bottase, který letos jezdí za Alfu Romeo, pak závod bude „epický“, zatímco jeho nástupce u Mercedesu George Russell mluví o „šílenství“.

Radost z nového okruhu má nicméně prakticky celé startovní pole, přičemž úřadující šampion Max Verstappen navrhl, aby po odjetí závodu následovala minimálně dvoutýdenní přestávka. Narážel tak jistě na to, že když už na takovém místě budou, pořádně si to užijít. Jak se tedy zdá, fiasko z 80. let by se skutečně již nemělo opakovat. Zda se ale nemalá očekávání promění ve oslnivou realitu, zjistíme až příští rok v listopadu.

Aktuálně pak už jen dodáme, že nový letošní závod v Miami se bude konat již 8. května, přičemž tamní okruh nebude tak rychlý jako ten v Las Vegas. Na 5,41 kilometrech se totiž nachází hned 19 zatáček, průměrné tempo tak má činit 223 km/h. Stejně jako ve městě hříchu se nicméně pojede i po veřejných komunikacích, které se po závodě vrátí do normálního stavu.

Od příštího roku se Formule 1 vrací do Las Vegas. Doufejme přitom, že nedojde na fiasko jako v 80. letech, kdy jezdci dojížděli do cíle na konci sil a pomalu nikdo se na ně nedíval. Foto: Formula 1

Zdroj: Formula 1

Petr Prokopec

