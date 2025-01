K mání je skutečný Batmobil použitý při natáčení. Je plně funkční i s „raketovým výfukem” a „raketu” také bude stát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

Není to žádná replika, napodobenina či dílo nadšence, ale přímo auto, se kterým temný rytíř řádil na televizních obrazovkách. A jakkoli nestojí na základech původního Lincolnu Futura, nakonec to jen oceníte, protože se vám nebude sypat pod rukama.

Batman je mou nejoblíbenější komiksovou postavou. Nejspíš i proto, že jde o poměrně noirovou novelu a nikoli dílo hýřící barvičkami. Navíc takové, které má poměrně blízko k realitě. Člověk si kór v dnešní době přeje, aby se odněkud zjevil maskovaný bojovník s nespravedlností, který je sice postaven nad zákon, ovšem nezneužívá toho. Přičemž předpokládám, že ani zdaleka nejsem sám, ať už jde o oblíbenost této postavy, popř. touhu, aby se temný rytíř stal i jinou než jen fiktivní součástí našich životů.

Pro mě Batman začal existovat až s rokem 1989, kdy do kin zamířil snímek Tima Burtona s Michaelem Keatonem v hlavní roli. Vůbec prvním netopýřím mužem byl ovšem o 46 let dříve Lewis G. Wilson, po kterém v roce 1949 zdědil kostým s kápí Robert Lowery. Poté ovšem muselo publikum počkat až do šedesátých let minulého století, kdy se na televizních obrazovkách začal v klasickém kostýmu zjevovat Adam West. Ten již mohl využívat prvního zakázkového Batmobilu.

O jeho zrod se postaral legendární George Barris, který za pouhý dolar koupil od Fordu koncept Lincoln Futura z roku 1954. Protože měl na přestavbu pouhé tři týdny, rozhodl se, že vůz je futuristický až dost, a proto jeho karoserii využil jako základ. Po utracení nějakých 30 tisíc dolarů jej ovšem produkce měla k dispozici, byť jen nakrátko. V průběhu natáčení první sezóny totiž problémy s letitým konceptem vygradovaly natolik, že bylo třeba přijít s nově postavenými kousky.

Barris tedy sáhnul po Fordu Galaxie, který se ukázal být daleko spolehlivějším. I proto vzal motor a převodovku z tohoto vozu, kterými osadil původní Batmobile, jenž si ponechal a do roku 2012. V dražbě společnosti Barrett-Jackson jej pak prodal za 4,2 milionu dolarů, načež svou úvodní investici pořádně zhodnotil. O čtyři roky později pak originál znovu měnil majitele, přičemž novým vlastníkem se stal doktor David Anderson vlastnící i druhý v pořadí vyrobený exemplář.

My si nicméně dnes posvítíme na číslo tři, které se součástí natáčení stalo v roce 1966. Na tomto seriálu přitom vyrostl i doktor Stewart Berkowitz, který se posléze rozhodl, že začne shromažďovat sbírku filmových a televizních aut, které jej v dětsví nejvíce ovlivnily. Pořídil si tak kupříkladu Ford Gran Torino, které zářilo v seriálu Starsky a Hutch, stejně jako Herbieho, tedy kultovní Volkswagen Beetle. Jak ale asi tušíte, středobodem jeho sbírky byl právě Batmobile číslo tři.

I toto provedení disponuje naprosto vším, co z něj dělá auto temného rytíře. Černý lak je tedy spárován s červenými doplňky, přičemž v tomto odstínu jsou vyvedeny i středy kol ozdobené logem Batmana. To se pak objevuje rovněž uvnitř na hasicím přístroji, který ostatně majitel ocení, pokud bude zkoušet „raketový výfuk“. Ten je totiž plně funkční díky separované nádrži, ze které je pumpován benzin skrze výfukové potrubí a v něm elektronicky zapálen.

Jsme zvědavi, na kolik se vyšplhá prodejní suma. Vůz je nabízen bez rezervní ceny, tady se ale jistě nemusí majitel bát, že by za něj někdo nabídnul pouhý dolar a byl mu přiklepnut. Dá předpokládat, že výsledná částka bude o poznání vyšší, může jít snadno o stovky milionů korun.

Různé Batmobily jsou na aukcích poměrně častými hosty, obvykle jde ale jen o repliky. Skutečné seriálové auto přímo od George Barrise je velká vzácnost, která se jistě prodá za obrovské peníze. Foto: Barrett-Jackson, tiskové materiály

Zdroj: Barrett-Jackson

Petr Prokopec

