Lada už měla hotovou úplně novou Nivu, do výroby ale nešla a nikdy nepůjde

Lada dnes stále prodává původní Nivu z roku 1977, kterou průběžně modernizuje a říká ji 4x4. Vedle toho se do její nabídky dostal i vůz pojmenovaný Niva z konce 90. let, v prodeji ale měl být touto dobou dávno ještě jiný, skutečně nový vůz.

AvtoVAZ na sklonku loňského roku ukončil partnerství s americkým koncernem General Motors a odkoupil zpět poloviční podíl v jejich společném podniku. Zpět do vlastnictví Rusů se díky tomu dostal mimo jiné název Niva, který používá na druhé generaci tohoto vozu již nabízeného dealery Lady a donedávna si říkal Chevrolet. Až s odstupem času odhalené detaily této transakce ale ukazují, co všechno se mezi Rusy a Američany odehrálo a upřesňují, proč jsme se dosud nedočkali Nivy mladší než čtyři resp. dvě dekády.

Jak jsme již zmínili, jméno legendárního off-roadu, který u nás proslavil zejména televizní seriál Návštěvníci, již přes 20 let nenosí ruský originál, ale novější SUV vyráběné původně s logem Chevroletu. Tento vůz měl být původně druhou generací ruské ikony, ovšem Rusové na jeho dokončení neměli zdroje. Proto sáhli ke spolupráci s Američany a „obě Nivy” (ta původní se formálně přejmenovala na Ladu 4x4, třebaže ji tak málokdo říká) se prodávaly bok po boku s jinou značkou na přídi a zádi.

Během této spolupráce ale měla vzniknout úplně nová, moderní Niva. Výroba auta byla v plánu, vývoj byl prakticky hotový, veřejnosti se svého času ukázal i předprodukční koncept a v roce 2015 byla patentována i produkční podoba. Nicméně na jeho sériovou výrobu nakonec nedošlo, a to kvůli nové továrně v Toljatti, která nikdy nebyla dokončena.

Její stavba byla už v plném proudu a zmiňovaný společný podnik do ní vrazil 700 milionů rublů (dnes přes 200 milionů Kč). Celková cena podniku ovšem činila 2 miliardy rublů (dnes asi 590 milionů Kč) a k jejímu úplnému zaplacení nedošlo. A z toho se vyklubala potíž, která nejprve zhatila výrobu nové Nivy a dodnes dělá problémy i samotnému výrobci Lad.

Stavební společnost Industrial Construction si totiž na stavbu vzala úvěr, který měla pojištěný potvrzením GM a AvtoVAZu, že uhradí plnou cenu. K tomu však nedošlo, místo toho byl 5. března 2015 kontrakt ze strany joint venture bez uvedení důvodu vypovězen. Stavení firma v následujících měsících zbankrotovala, neboť banky se dožadovaly splacení úvěrů. Šéf společnosti Igor Kadyrov byl dokonce obviněn z tunelování a skončil na rok a půl ve vazební cele. Posléze byl ovšem propuštěn bez jakéhokoliv dalšího soudu.

Kadyrov od té doby odstartoval několik soudních pří, ty však dosud nebyly uzavřeny. Vedle něj se žalobou přišel i Alexandr Bratjašin, správce konkurzní podstaty Industrial Construction. Ten požadoval obstavení továrny, která by logicky neměla připadnout AvtoVAZu. Za pravdu mu již na konci roku 2018 dal arbitrážní soud regionu Samara, kde továrna leží. A letos tento výrok potvrdil i tamní obvodní soud. Továrna tedy byla obstavena, což pro značku Lada není zrovna dobrá zpráva.

I když fabrika nikdy neposloužila svému účelu, dokončena je na 80 procent. Rusové nejspíše doufali, že po letech vše dotáhnou do úspěšného konce a začnou zde vyrábět Nivu druhé generace se svým logem. Na to ale nedošlo a AvtoVAZ si musel vystačit s dosavadními linkami. Nová továrna by byla ideálním východiskem z dané situace, aktuálně však má AvtoVAZ smůlu, stejně jako měla svého času smůlu skutečně nová Niva, ze které zbyly jen obrázky onoho konceptu, pohledy na holé karoserie a vlastně kde co připravené pro sériovou výrobu.

Že by se Rusové k tomuto vozu vrátili, je prakticky vyloučené, pokud automobilka přijde s novou Nivou, půjde o zcela jiný koncept, vedle nějž je předchozí pokus už zastaralým zbožím. Je ale otázkou, zda se to vůbec stane, jistotou pro další léta je pořád jen zachování výroby oněch dvou aut starých přes 20 resp. přes 40 let.

Jak vidíte, osudy aut nesoucích jméno Niva (nebo těch alespoň tak titulovaných) jsou velmi spletité a i kvůli tomu si nikdy nemůžeme být jisti, s čím Rusové v budoucnu ve skutečnosti přijdou. Pokud dostanou skutečně novou Nivu do prodeje v nejbližších letech, bude to poprvé, kdy na originál naváží, jak se sluší a patří.

