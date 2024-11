Majitel na 36 let odstavil auto s plnou nádrží. I po takové době nastartovalo na první pokus, pořád s původním benzinem včera | Petr Prokopec

/ Foto: mobilebodyandpaint_5@eBay, publikováno se souhlasem

Je to fascinující důkaz dlouhověkosti některých vozů a jejich techniky. Tohle auto zas jednou potvrzuje, jaké kouzlo spočívá v jednoduchosti, k nahození stroje stojícího na jednom místě od roku 1988 stačila jen nová baterie.

Nejspíš znovu objevíme Ameriku, když zmíníme, že nejprodávanějším zámořským vozem je již po dlouhé dekády Ford F-Series. Od roku 1948 jej bylo prodáno přes 40 milionů kusů, přičemž v posledních letech se jeho produkce ustálila na neskutečných 2 500 vozech denně. Něčemu takovému se konkurence neblíží ani zdaleka, ostatně na pomyslném pódiu obsadil modrý ovál kromě první příčky také tu třetí, neboť Fordu Model T se v letech 1908 až 1927 prodalo přes 15 milionů aut. Ten ostatně svého času tvořil celou polovinu světového vozového parku, což je rekord, který už pochopitelně nikdy nemůže být pokořen.

Zatímco sláva obou zástupců Fordu přeletěla oceán snadněji než Charles Lindbergh, o čísle dvě se toho v Evropě ví jen málokdo. S ohledem na vývoj posledních let by lidé nejspíš tipovali, že jím bude Chevrolet Silverado či Dodge Ram (nabízený aktuálně pod názvem Ram 1500). Jenže těmto pick-upům patří až čtvrtá a pátá příčka v tabulkách, stříbrné vavříny jsou totiž spojené s Chevroletem Impala. Ten se s občasnými přestávkami vyráběl v období letech 1957 až 2020, během nichž vzniklo 16,7 milionu aut.

Impala se vyráběla v deseti generacích, přičemž u té první bylo možné volit jen mezi kupé nebo kabrioletem. Sedan a kombík pak dorazily až v případě nástupce, stejně jako dvoudvířka ovšem disponovaly pohonem zadních kol. Toho se ostatně Chevrolet držel až do roku 1996, kdy z montážních linek sjel poslední zástupce sedmé generace. Koncern General Motors při té příležitosti uspořádal slavnostní rozlučku a jako důvod předčasného konce zmiňoval pokles zájmu o tradiční sedany a nárůst poptávky po SUV.

Po čtyřech letech byla Impala zpátky v nabídce, publikum ale nadšením vyloženě nekřepčilo. Chevrolet se totiž rozhodl vsadit na pohon předních kol, se kterým šly navíc spojit jen šestiválce. Prodeje tak nebyly vyloženě oslnivé, na což automobilka u nástupce zareagovala návratem osmiválce. Ovšem i ten roztáčel pouze přední kola. V roce 2008 se tak naposledy prodalo přes 200 tisíc kusů za rok, přitom v dobách své největší slávy měla Impala ročně na kontě přes milion registrací.

My si dnes posvítíme na generaci čtvrtou, a to kvůli jednomu exempláři, který se objevil na prodej na eBay. Jeho současný majitel jej nabízí v online aukci, zatím se však o zeleně lakované kupé nikdo nepřihlásil. Přihazovat nad startovních 10 tisíc dolarů (cca 242 tisíc Kč) ovšem můžete až do této neděle. A vůbec by nás neudivilo, kdyby se hlavně o víkendu strhla aukční bitva, neboť dráž se prodávají i daleko více zrezlá a ojetá auta, jimž navíc i chybí některé panely karoserie.

Za touto Impalou se ale prvé řade skrývá opravdu zajímavý příběh. Kupé z roku 1969 bylo totiž v roce 1988 tehdejším majitelem odstaveno v garáži, ze které už nevyjelo. A dostalo se zní až letos. Současnému majiteli přitom stačilo ke zprovoznění pouhé připojení baterie, tím ale vše haslo. Vůz je pojízdný natolik, aby zvládl najet na přívěs a zase z něj sjet, přičemž jeho 5,7litrový osmiválec s 350 koňmi v té chvíli „baštil“ benzin, který byl do nádrže natankován před šestatřiceti lety, krátce před odstavením vozu.

Kromě původního paliva Impala disponuje také pneumatikami a brzdami z 80. let. Obojí ale bude třeba vyměnit, stejně jako je nutností kompletní rozborka karburátoru - jakkoli je obdivuhodné, že auto po tak dlouhé době nečinnosti ihned naskočilo, s palivem se do sacího traktu stoprocentně dostaly mnohé nečistoty. Dá se tak předpokládat, že zakrátko dojde k jeho zacpání. Není to však nic, co by jen trochu zkušený mechanik nezvládnul během jednoho dne.

Náročnější již bude oprava popraskané palubní desky, kromě toho pak chybí jedna opěrka hlav. Po klimatizaci nepátrejte, ta nedorazila z výroby, na rozdíl od kazetového přehrávače. A protože původní je i lak, přičemž karoserii již někde zdobí rez, renovace nakonec bude stát o poznání více než aktuálně požadovaných 10 tisíc dolarů. Na druhou stranu, kousky ve špičkovém stavu se prodávají klidně i za pětinásobek této sumy.

Čtvrtá generace Impaly se v USA postarala o rekord, ročně se prodávalo okolo milionu kusů. S rokem 1969 pak došlo na některé designové změny, stejně jako se pod kapotu nastěhoval nový 5,7litrový osmiválec. Právě tím je nabízený kousek osazen, v jeho nádrži navíc najdete benzin natankovaný na konci osmdesátek. Foto: mobilebodyandpaint_5@eBay, publikováno se souhlasem

Petr Prokopec

