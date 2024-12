Na 20 let starý supersport s 612 koňmi obuli nové pneu, rázem je na okruhu rychlý jako 1108koňový elektromobil před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Pokrok, říkáte? A kde ho za těch 20 let vidíte, když modernějšímu autu v podobě Taycanu Turbo GT krom veškerého dalšího vývoje přibylo téměř 500 koní výkonu a je rád, že na nejnáročnějším kruhu o pár jednotek sekund pokoří prehistorickou Carreru GT? Stačilo jí dát stejné moderní pneumatiky.

Přiznám se, že na boty mám jistou úchylku. Ovšem v tom smyslu, že třeba do auta si vždy beru takové, které mají tenkou podrážku, skrze kterou ucítím veškeré vibrace prostupující přes pedály. Stejně tak kladu velký důraz na pneumatiky, neboť jsou tím jediným, co zajišťuje kontakt vašeho vozu s vozovkou. Když si navíc uvědomíte, že u většiny aut je styčná plocha všech čtyř kol zhruba stejně velká jako jedna „á-trojka“, čímž není míněn model Audi, nýbrž velikost papíru, nejspíše již nikdy na nich nebudete šetřit.

Výrobci pneumatik přitom neustávají ve vývoji, každý rok tak míří na trh obutí s lepšími vlastnostmi, než je spojeno s tím, které nahrazuje. S dnešními sadami tak zvládnete najet více kilometrů při vyšším komfortu a nižším hluku i spotřebě. Mimo to se starají rovněž o vyšší tempo, a to dokonce i na okruhu. Trochu se na to zapomíná, když vidíme moderní supersporty oslňovat okruhovými časy. Je to vývojem i v jiných oblastech? Jistě, ale vzhledem k tomu, jak moc nesmyslně těžkými se moderní auta stávají, vám kdejaký vývojář z automobilky řekne, že o rozdíl v časech se víc než co jiného stará jediné - právě pneumatiky.

Dokazuje to německý magazín Sport Auto, který se rozhodl, že moderními pneumatikami osadí Porsche Carrera GT. Tedy jeden z nejlépe znějících supersportů všech dob, který podělil techniku po zrušeném projektu po Le Mans a také díky tomu pracoval s 612 koňmi na 1 380 kg hmotnosti. Nicméně automobilka jej začala vyrábět před dvaceti lety a v roce 2006 sjel z montážních linek v Lipsku poslední kus. V té době přitom již Carrera GT měla na kontě čas z Nürburgringu, který v červenci 2004 zajel Walter Röhrl, jemuž na 21 kilometrů stačilo 7 minut a 28 sekund.

Po dvaceti letech ovšem původní Pirelli P Zero byly nahrazeny zcela novým obutím Michelin Pilot Sport Cup 2. To je ovšem jediná změna, na kterou došlo, tedy pokud nepočítáme příchod nového řidiče - rallyovou legendu totiž nahradil tovární jezdec Jörg Bergmeister. Samotná automobilka s ním pak sice na okruh nevyrazila, závodník však měl i přesto podporu polo-továrního týmu Manthey Racing. Pneumatiky pak navíc byly vyvinuty speciálně pro tento typ vozu, jsou ale dostupné komukoli, kdo o ně projeví zájem.

Carrera GT pak s nimi skutečně zvládá později brzdit, lépe zrychlovat a je jistější v zatáčkách, neboť Bergmeister zlepšil původní čas o neskutečných 16 sekund. A to se musíme ptát, jestli by Röhrl, dvojnásobný mistr světa v rallye a jeden z nejlepších pilotů historie, nebyl ve svých nejlepších letech ještě o něco rychlejší než on. Tak či onak 20 let starý desetiválcový supersport objel jeden z nejnáročnějších okruhů světa jen za 7 minut a 12,69 sekundy, což je něco neskutečného. Carrera GT totiž rázem zaostává jen o pět sekund za elektrickým Porsche Taycan Turbo GT s výkonem až 1 108 koní či o sedm sekund ve srovnání s Rimacem Nevera. Ten má koní dokonce 1 914.

Oba moderní elektrické sporťáky tedy mají na kontě daleko vyšší výkon (u toho chorvatského jde dokonce o více než trojnásobek), také ale váží vždy přes 2,2 tuny. I proto by na konci prvního kola měly v cíli sotva podstatný náskok, to druhé by dost možná ani nezvládly, případně by je díky snížení kapacity baterií a poklesu napětí vedoucímu ke ztrátě výkonu Carrera GT někde v půlce trati předjela. I to je důvod, proč tak kriticky hledíme zejména na elektrické sporťáky. Jestli tomuhle někdo říká ekvivalent 20 let vývoje, pak musí žít na jiné planetě.

S pouhými 612 koňmi mířícími skrze šestistupňový manuál na zadní kola dnes působí Carrera GT jako chudý příbuzný, nikoli jako někdejší vrchol německé automobilky. Jenže stačí, aby dostala moderní pneumatiky, a rázem dokáže zatopit i třikrát výkonnějším moderním elektromobilům s veškerou jejich digitální technikou. Foto: Porsche

Zdroj: Sport Auto

Petr Prokopec

