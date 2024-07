Nadšenci s respirátory vytáhli z vlhké garáže na 15 let odstavený Ford GT ve zcela nechutném stavu, i tak hned naskočil včera | Petr Prokopec

Je skoro neuvěřitelné, že tohle výjimečné a ceněné auto nechal někdo tak dlouhou dobu doslova hnít ve vlhké garáži, ale stalo se. Jeho záchrana byla hodně nechutnou prací, auto je ale nakonec v lepší kondici, než se na první pohled zdálo.

První generace Fordu GT měla od pohledu vše potřebné k tomu, aby zabodovala. Vzhledově odkazovala na legendární GT40, se kterým Ford porazil Ferrari v Le Mans. Pohon zadních kol pak dostal na povel 5,4litrový, kompresorem přeplňovaný osmiválec, který produkoval 550 koní. A aby toho nebylo málo, v rámci vývoje byl na palubu přizván i Carroll Shelby, tvůrce originálu. Jenže zákazníků, které by tohle všechno oslnilo, nakonec bylo méně, než si Ford vysnil.

Automobilka totiž původně plánovala, že vyrobí přinejmenším 4 500 kusů - nakonec jich však vzniklo jen 4 038. Poslední exempláře se navíc prodávaly v roce 2007 jako skladová auta, tedy často i s nemalou slevou. Zdálo se tedy, že modrý ovál se ke své legendě již nikdy nevrátí. O to většího překvapení se svět v roce 2015 dočkal, když dorazila druhá generace. A i když vyměnila manuál za automat a osmiválec za šestiválec, zabodovala víc.

Stejně jako mnozí umělci docházejí uznání až po smrti, tak je dnes nahlíženo mnohem pozitivněji i na GT první generace. Mimo jiné i proto, že pochází z dob, kdy auta ještě nebyla prošpikována moderními technologiemi od podlahy až po střechu. V důsledku toho hlavně údržba techniky nemusí vést ke kompletnímu vybílení bankovního účtu. Což ostatně zajímavým způsobem potvrdil Ed Bolian z VINwiki spolu s dalším nadšencem.

Dvojice se totiž vypravila do Georgie, aby z jedné místní garáže vysvobodila právě GT první generace. To mělo sice pod střechou, ale ve značné vlhkosti, temnu a chladu odpočívat až 15 let. Takové podmínky pro skladování exkluzivního supersportu logicky nejsou zrovna ideální, nepřekvapí proto, že youtubeři raději vklouzli do ochranných obleků a nasadili si roušky. Byť jsme již viděli i horší „stáje“.

Jakkoli zjevné, že možná celý interiér vozu bude nutné kvůli vlhkosti a s ní spojené nechutné plísní třeba přečalounit, a stejně tak bude třeba poklepat na zoubek karoserii, technika zůstává plně funkční. Stačilo totiž připojit baterii, otočit klíčkem, a osmiválec znovu ožil. Jeho zvuk sice naznačuje, že vylepšovat bude co i v tomto ohledu, s ohledem na dobu stání je však kondice pohonné jednotky úžasná.

Je škoda, že nadšenci neprozradili nájezd vozu, ten ale příliš vysoký nebude. I kdyby tedy na konto renovace šly třeba dva miliony korun, stále se to vyplatí - málo jeté GT první generace se dnes prodávají za zhruba 14 milionů korun, tedy čtyřnásobek své původní ceny. Proč někdo nechal tento kousek tak dlouhou dobu na ocet, i když bylo dávno jasné, že jde o cenné zboží, zůstává záhadou.

