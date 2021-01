Nejfuturističtější auto 90. let vypadalo jak z jiné planety, nekupoval ho skoro nikdo před 5 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Jensen

Už základ tohoto auta byl tak odvážný, že se s tím někteří vypořádávali docela obtížně. Když pak na jeho základě postavili cosi jako UFO, není divu, že se pro něj nikdo nehnal.

Devadesátá léta lze považovat za začátek moderní éry automobilového designu a počátek epochy pokrokových technologií. Vývojáři si postupně začali uvědomovat výhody aerodynamických karoserií a jejich nápady pomáhaly zpracovávat stále častěji počítačové programy napojené na elektronické pomůcky, které dnes považujeme za samozřejmé.

Rozkvět nových postupů počátku 90. let dokonale připomíná Jensen One. Vůz dostal jméno po dánském průmyslovém designérovi Jacobovi Jensenovi z firmy Bang & Olufsen, který spolupracoval se známým návrhářem hodinek Maxem René na vývoji vozu založeném na Citroënu XM. Už sériový předchůdce modelu C6 není zrovna tuctové auto, ale René toužil dosáhnout ještě větší výstřednosti. „Když Max navrhl přetvořit existující vůz do podoby unikátního automobilu, nemohl jsem odolat pokušení ho vyrobit,“ uznal Jensen výjimečnost nových tvarů.

Výsledek pochopitelně budil vášně. Umělecky zaměření pánové použili vrcholně vybavený Citroën XM, k tomu vzali třílitrový šestiválec o výkonu 125 kW (170 koní), vyšli ze sériového stavu a přepracovali zejména boční části litbacku. Jak už to mezi volnomyšlenkáři bývá, dvojice designérů se pustila do úprav se vší odvahou a protáhli kryty kol až k zemi.

Publikum ohromili, v dobrém i zlém, a tak ctižádostiví tvůrci pokračovali dále. Do interiéru nasadili monochromatické displeje převzaté snad z vesmírného raketoplánu, nakonec celé auto z dálky evokuje UFO. Na dálku se tlačítky u obrazovek ovládaly například i zmíněné kryty kol zavěšených na hydropneumatickém podvozku.

Na řidiče čekalo i elektricky nastavitelné kožené křeslo na míru, i tento blahobyt si ale po celou dobu nabízení Jensenu One dopřáli všeho všudy dva lidé - více kusů hotového auta vyrobeno nebylo, protože o něj nikdo další nestál. Nakonec, při jeho vzhledu a ceně odpovídající dvojnásobku výchozího XM snad ani není divu.

Na Jensen One se tak skoro zapomnělo a není ani zcela jasné, kde se dnes kterýkoli z obou vyrobených kusů nachází. Poslední zmínka o jednom z nich se datuje pár let zpět, kdy byl v naprosto zuboženém stavu nabídnut v aukci na dánském veletrhu Bilmesse & Brugtmarked. Už vzhledem k jeho historické hodnotě můžeme doufat, že se jej dnes někdo alespoň pokouší dát do pořádku a jednoho dne jím znovu ohromí svět jako s automobilovou raritou svého druhu.

Jensen One se do vkusu zákazníků netrefil, třebaže autory nekonečně těšil. Kvalita dobových oficiálních materiálů je... dobová, ale udělali jsme maximum proto, aby z nich bylo i dnes patrné co nejvíce. Foto: Jensen by Mark René

Zdroje: Jensen by Mark René, Via Retro

Mirek Mazal