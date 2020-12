Němci vybrali nejošklivější auta všech dob, na německých novinkách nezůstala nit suchá před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Krása je možná v očích toho, do se dívá, na některá auta se ale nedovede dívat skoro nikdo. Němci do výběru takových vozů zařadili dost známých tváří, přidali ale i moderní vozy nezřídka německé produkce.

Již mnohokrát jsme zmínili, že design je čistě subjektivní záležitostí - co se zkrátka líbí jednomu, nemusí se líbit druhému, a naopak. Není na tom nic špatného, ostatně kdyby tomu tak nebylo třeba u výběru partnerů, některé dívky by nedělaly od rána do večera nic jiného, než odháněly nápadníky, zatímco ostatní by chřadly nezájmem. Podobné je to i ve světě aut, kde ne každému zaleze pod kůži Volkswagen Golf. Pro někoho je totiž příliš nudný, pro jiného klidně i moc odvážný.

Německý Auto Bild se letos rozhodl vstoupit na tenký led a vybral třináct nejošklivějších aut všech dob, tedy alespoň dle svého přesvědčení. To nejspíše nebude každému po chuti, třebaže jsou tu i auta jako Fiat Multipla první generace, která mají z hlediska designu pramálo zastánců. Na druhou stranu, zrovna tento vůz, ač skutečně není hezký, nabízí mi mimořádnou praktičnost, kvůli níž mu leckdo neatraktivní vzhled odpustí.

Jinou otázkou je, jak se publikum bude tvářit na zařazení dvou nových elektromobilů. Na adresu BMW iX mnoho chvále neprší, Porsche Taycan je ale přes kontroverzní vzhled funkčně znovu zajímavé. Tentokrát jde ale jen o vzhled, redakce Auto Bildu zastává svůj názor a a vy si pochopitelně můžete udělat jiný.

Tolik pro úvod, nyní již vzhůru za odsuzovanou třináctkou. Tu si probereme dle našeho dobrého zvyku podle abecedního pořadí, nejde tedy o pořadí od nejméně ošklivého vozu k nejošklivějšímu nebo cokoli podobného.

Audi A2

Podobně jako Multipla se i tento vůz v mezičase dočkal uznání za své faktické přednosti. Audi totiž v jeho případě přišlo s řadou inovací, bez kterých by značka nyní asi nebyla tam, kde je. V případě vzhledu ale není moc co chválit a pro Katharinu Berndt z Auto Bildu jde „o jedno z nejošklivějších aut, které opticky nemá nic společného se sportovním naturelem značky. Vypadá, jako kdyby dítě kreslilo Audi a myslelo při tom na autobus. Není divu, že skončilo tak rychle.“

Foto: Audi

BMW E36 Compact

Prakticky každý zástupce generace E36 je širokou veřejností považován za pohledný či alespoň zajímavý. Výjimkou je varianta Compact, alespoň dle Larse Hänsche-Petersena. Dle něj totiž dlouhá kapota a krátká záď narušují vyrovnanost tvarů. To je více než škoda, neboť vůz zároveň hodnotí jako dostupný a spolehlivý. A s dodatečnou výbavou jako ideální okruhové auto.



Foto: BMW

BMW iX

Podle Moritze Doky to není pouze příď, co sráží vizuální přitažlivost prvního elektrického SUV mnichovské značky. BMW iX totiž není hezké z žádného úhlu. Kromě toho jde o rozměrově předimenzované auto, což ošklivost jen umocňuje. Není tedy divu, že kritika se neozývá pouze z Německa, nýbrž z celého světa a značka neví, jak na ni rozumně reagovat.



Foto: BMW

Fiat Multipla

Jak jsme již zmínili, italský zástupce je jedním z tradičně „úspěšných” aut v podobných anketách a lidé jej omlouvají leda pro jeho praktičnost. Christian Jess na nic nebere ohledy a dodnes se diví, zda „toto monstrum je výsledkem nepovedené fotomontáže, nebo se skutečně urodilo v hlavě nějakého designéra“.



Foto: Fiat

Chrysler PT Cruiser

Designové oddělení americké automobilky se nejspíše snažilo stvořit druhý novodobý Beetle či Mini. V době svého vzniku, tedy na počátku milénia, PT Cruiser ještě zaujal, i když nikoliv již Petera Fischera. Ten uvádí, že americký vůz nebyl jeho šálkem kávy po celou dobu, přičemž čas jeho vzhledu na kráse nepřidal. Právě naopak, dnešní optikou je ještě ošklivější.



Foto: Chrysler

Nissan Juke

Lena Trauterman uvádí, že jednu věc člověk nemůže Nissanu upřít. Japonská automobilka má totiž odvahu prozkoumávat bílá místa na trhu i rukovat s nadmíru extravagantními vozy. Obchodně tohle auto docela funguje, v soutěžích krásy ale opravdu nevyhrává. V případě Juku Lena jako žena, kterým toto auto nezřídka imponuje, říká, že „zezadu vůz působí sportovně, z boku jako nepovedené Mini a vepředu nosí masku klauna“.



Foto: Nissan

Peugeot iOn

Julian Rabe nemá rád elektrická auta z podstaty. Nikoliv proto, že by hodlal škodit životnímu prostředí, ale jednoduše z toho důvodu, že bývají záměrně podivně stylizována. Dokládá to i Peugeot iOn, který vypadá jako předčasně narozené a nedovyvinuté dítko Smartu a Mercedesu třídy R. S výkonem 67 koní pak příliš mnoho parády neudělá ani jinak.



Foto: Peugeot

Pontiac Aztek

Nejspíše u žádného vozu nepanovala v Auto Bildu taková shoda jako u Azteku. Dennis Petermann totiž uvádí, že vůz byl představen v roce 1990 jako studie a Pontiac u toho měl zůstat. Naneštěstí se však o 11 let později objevila produkční verze, kterou Matthias Techau považuje za Frankensteinovo monstrum, na němž není v pořádku vlastně vůbec nic. Znovu je ale třeba dodat, že z praktického pohledu je to docela promyšlený vůz.



Foto: Pontiac

Porsche Cayenne

Je docela pravděpodobné, že nebýt prvního zuffenhausenského SUV, Porsche by dnes nebylo tím, čím je. Cayenne dostal do vínku tvary vycházející z modelu 911, zároveň však přibral do party i druhý pár dveří a narostl na výšce. Rázem tu bylo 2,2 tunové monstrum, kterého vzniklo více než milion exemplářů. Pro Matthiase Bruggeho je to však až přespříliš.



Foto: Porsche

Porsche Taycan

Michael Voss uvádí, že jej Taycan dovádí k slzám. Zejména kvůli zpackaným čelním světlometům, které jsou zralé na facelift. Pravdou zůstává, že zrovna v tomto ohledu se Porsche mohlo snažit více, příď vypadá smutně a ze současné nabídky automobilky nejméně atraktivně.



Foto: Porsche

SsangYong Rodius

Je nejošklivějším vozem všech dob Pontiac Aztek, Fiat Multipla nebo SsangYong Rodius? To je otázka, na kterou asi nelze jednoznačně odpovědět, Korejec se ale opravdu hodně snaží. Ralf Kopner tak má jasno. „Kdokoliv u SsangYongu přišel s nápadem, aby Rodius vypadal takto, šlápl vedle. Záď vypadá, jakoby pocházela odjinud.“



Foto: SsangYong

Toyota Mirai

S tímto modelem Toyota vstoupila mezi masové výrobce vodíkových vozů. Nicméně Jan Götze nedokáže pochopit, proč automobilka nevyrukovala s atrkativnějším vzhledem. „Zadek vypadá, jako kdyby se roztavil a světla spadla na stranu. Předek na tom není o moc lépe a z boku je patrné, že kola jsou až příliš malá.“



Foto: Toyota

Volkswagen Fox

Liška z Wolfsburgu měla oslovit zákazníky kompaktními rozměry a nízkou cenou, ale selhala. Andreas Huber říká, že vzhled na tom má svůj díl viny, neboť dlouhá plochá příď a výrazně příkrá záď Volkswagenu Fox nejdou dohromady. Kromě toho je kabina vizuální katastrofou, což je škoda, neboť zejména předchozí Lupo ukázalo, že VW v tomto segmentu umí nabídnout víc.



Foto: Volkswagen

